女性の生殖意識の世界的な変化：アジアも自律と多様性の新しい潮流を受け入れる

台北、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- 世界的な少子化のなかで、出産に対する女性の意識は静かに変化しています。欧米では以前から「出産を遅らせたり、卵子を凍結保存したり、さらにはシングルペアレントを選んだりする」傾向があったが、女性が比較的保守的なアジアでも、女性の自意識が急速に芽生えています。台湾はそのわかりやすい例です。同性婚が合法化されたことで、伝統的な「結婚したら子どもを産まなければならない」というモデルはもはや唯一の答えではなくなっており、子どもを産むかどうか、いつ産むか、どのように産むかを自分で決めることを選ぶ女性が増えています。

この傾向は、カップルだけにとどまらず、多様な家族スタイルにも及んでいます。妻や夫婦が自分たちの家族を計画し、独身女性が母性を追求し、働く女性が卵子を凍結保存することで選択肢を広げています。RSMC生殖医療センターでは、近年、相談に訪れるアジア人女性の数が大幅に増加しており、その多くは、医学的な緊急性よりも「生殖選択の自由」を自分のものにしたいと考えています。このような超越的な考え方は、アジア社会で徐々に勢いを増しています。

この変化を受け、RSMCは9月28日に2人の勇気あるサクセス・ストーリーを紹介するオンライン・プレゼンテーションを開催します。1人はアメリカで出産するという夢を実現した妻でありパートナーである女性、もう1人は母親になる道を踏み出す決意をした独身女性である。彼女たちが歩んできた道のりを直接語り、アジアの女性たちがいかにして自分の限界を打破しようと行動を起こしているかを紹介する。一方、生殖補助医療で30年以上の経験を持つRSMC社長のハラリ博士は、女性の不妊に関する最も一般的な質問に答え、卵子凍結、体外受精、第三者機関による補助の完全なプロセスについて説明します。

女性の妊孕性に関する物語は、多様性と自由の新たな章として世界中で綴られています。

イベントの詳細、お申し込みはこちらまで:

Line/WeChat: rsmctw

WhatsApp: +1 858-342-6046

