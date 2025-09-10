NEWS RELEASE

報道関係各位

2025年9月10日

株式会社SEEC

Jcation、旅行比較サイト「トラベルコ」との連携を開始

株式会社SEEC（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 隆太郎、以下 SEEC）が運営する国内旅行予約サイト「Jcation -ジェイケーション-」は、2025年9月10日より、株式会社オープンドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：関根 大介）が運営する旅行比較サイト「トラベルコ」とレンタカー予約システムの連携を開始いたしました。

今回の連携により、「トラベルコ」サイト上でもJcationで取り扱う国内レンタカー商品をリアルタイムで検索・比較が可能となり、そのままJcationでの予約も可能となります。

旅行比較サイト トラベルコ

https://www.tour.ne.jp/

連携の背景と狙い

Jcationは、国内旅行に特化した予約プラットフォームとして、レンタカー、ホテル、ツアーなど幅広い旅行商品を提供してまいりました。今後は、さらにより多くのお客様にご利用いただくため、日本最大級の旅行比較サイトである「トラベルコ」との連携を開始いたしました。

これにより、トラベルコのご利用者にも、Jcation独自のレンタカープランや特別価格のプランを他社商品と並べて一括比較することができ、旅先で車を利用する選択肢が広がります。

Jcationについて

「Jcation -ジェイケーション-」(https://jcation.com/)は、SEECが運営する国内旅行予約サイトです。

レンタカー・航空券・ホテル・ツアーなどを一括検索・予約できる利便性を提供し、ユーザーが手軽に最適な旅行プランを作成できるようサポートしております。

SEECは広告代理事業・WEBソリューション事業・メディア事業・ゲームアプリ事業・旅行事業・DX推進事業など多角的に展開しており、旅行事業としては他にも沖縄に特化した旅行予約サイト「沖楽」（https://oki-raku.net/）も運営しております。

トラベルコについて

■トラベルコとは

トラベルコは、これまでもこれからも「最も安く・最も便利で・最も親切に」をモットーに、皆さまの快適な旅を全力でサポートしてまいります。

株式会社オープンドア

設立：1997年4月

本社所在地：東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー6階

代表者：代表取締役社長 関根 大介

主な事業内容： インターネットコンテンツの企画運営、ソフトウェア開発を行う。旅行比較サイト「トラベルコ」、多言語旅行比較サイト「Travelko」、日本の伝統工芸品紹介サイト「GALLERY JAPAN」等を運営。

URL：https://www.opendoor.co.jp/

株式会社SEEC

設立：2005年10月

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階

沖縄営業所 ：沖縄県那覇市泉崎1-20-6 那覇ビジネスセンター7F

代表者 ：代表取締役 阿部 隆太郎

主な事業内容 ：広告代理事業、WEBソリューション事業、インターネットメディア事業、ゲームアプリ事業、旅行事業、DX推進事業

URL ：https://se-ec.co.jp

▼旅行比較サイト「トラベルコ」国内レンタカー比較 検索結果一覧ページ



