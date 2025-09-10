こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Volante 60周年を祝う Q by Aston Martin 特別記念エディション
アストンマーティン、究極のオープントップの走りを象徴する名称の60周年を祝う
アストンマーティンのビスポーク部門Q by Aston Martinの豊かな伝統にインスパイアされた、DB12およびVanquish Volanteの特別仕様車を発表
各モデル限定60台
2025年9月10日、ゲイドン（英国）:
ウルトラ・ラグジュアリー・ハイパフォーマンス・ブランドであるアストンマーティンのビスポーク部門Q by Aston Martinが、60年にわたって同社のグランドツアラーのコンバーチブルを象徴するアイコニックな名称であり続けた「Volante」の大きな節目を祝います。特別なQ仕様を纏うVolante 60周年エディションです。研ぎ澄まされた存在感とパワーを誇りすべてを制圧するV12のフラッグシップVanquishと、余裕あるGTの走りとダイナミクスの世界初のスーパーツアラーDB12の2モデルです。
アストンマーティンのオープントップの頂点にある2シーターのVanquish Volanteは、圧倒的な5.2リッターV12ツインターボエンジンで目を奪います。圧巻の最高出力835PS、最大トルク1000Nmを発揮するエンジンは214mphという驚異の最高速度、わずか3.4秒の0-60mph加速を実現しました。アストンマーティン史上最速かつ最強の量産コンバーチブルとして高揚感と特別感に一切の妥協を許さないドライバーに向けて設計され、純粋なパフォーマンスと存在感の絶頂に君臨します。
ハンドビルドの4.0リッターV8ツインターボエンジンを搭載する2+2シートのDB12 Volanteは、グランドツアラーとは何かを再定義する存在です。最高出力680PS、最大トルク800Nmで脈動するダイナミズム、比類のない乗り心地、ウルトラ・ラグジュアリーな高級感の妥協なきバランスを実現します。最高速度202mph、0-60mph加速は3.6秒を達成し、多才さと洗練の象徴として、驚異のパフォーマンスと日常的な乗りやすさをオープントップの傑作に求めるドライバーに向けて造られています。
Volanteという名称が最初に採用されたのは1965年で、今日、Short Chassis Volanteの愛称で知られているモデルです。1年間で37台だけが製造され、アストンマーティンの中でも最もレアなモデルのひとつに数えられます。以来、Volanteの名称はアストンマーティンがオープントップのスリル感を求めるドライバーのために生み出したコンバーチブルに冠されてきました。Vanquish VolanteとDB12 Volanteはどちらも、ラゲッジスペース、優雅さ、短時間での開閉、目を見張るような美しさを最大限引き出す秀逸なパッケージング・ソリューションで見事にデザインされた、軽量なKフォールドルーフを備えています。ルーフは最高50km/hの速度まで、わずか14秒で開き16秒で閉じることができます。
どちらのモデルにも、アストンマーティンのビスポーク部門であるQ by Aston Martinによる特別仕様が施されています。英国ブランドの豊かな伝統に根ざした両エディションには、デザイン、希少素材、エレガントな仕上げを通して比類ない匠の技を見ることができます。
ボディはQペントランド・グリーン、フードはQウェストミンスター・グリーンで彩られたVolante 60周年エディションは、静かな自信と細部にわたるディテールを特徴とします。シルエットはアノダイズド・ブロンズのアクセントで強調され、Volanteの60年を記念するだけではなく、疑いようもない存在感とエレガンスで同クラスの最高水準をリードします。
目を惹きつけるアストンマーティンのアイコニックなヴェーンドグリルはアノダイズド・ブロンズにより新しい表情を与えられ、完璧に磨き上げられた紛れもないアストンマーティンらしさで、視線を集める中心となると同時に、空気の流れを正確に導く極めて重要な性能要素としても機能します。Qデザインの表現の豊かさが最大限発揮されたこのグリルは、強い存在感と断固たる目的に怯むことのない、紛れもなくQ by Aston Martinであることを主張します。
大胆なたたずまい、パフォーマンス重視で設計された特別仕様の21インチQホイールは威厳を放ちます。サテンブロンズとエッジのダイヤモンド施削仕上げで、力強さと洗練の完璧なバランスが実現されています。アストンマーティンの名が記されたブラックのブレーキキャリパーと共に、両エディションが受け継ぐ競技車両の系譜をさらに確固たるものにする決意表明となっています。
ブロンズのテーマは、アストンマーティンのアイコニックなサイドストレーキでも展開されます。押出成形アルミ合金を精密切削加工してアノダイズド処理を施したサイドストレーキは、ビジュアル面にとどまらず、Q by Aston Martinのフォルムと機能性が融合した絶妙な傑作となっています。リフトを抑制し高速時の安定性を高めるためにフロントホイールアーチから空気を取り込む繊細な設計は、パフォーマンスと名門の系譜の印です。サイドストレーキのすぐ下に位置するQ by Aston Martinのエナメルバッジは、逸品の証しとしてVolante 60周年エディションが最高に特別な受注生産車であることを示します。
車内は3色の特別配色で、センテナリーサドルタンとアイボリー、ウーブンレザーが完璧なバランスを実現します。ダークウォルナット・オープンポアのべニア、ブロンズのアクセント、専用の60th Anniversaryの刺繍、刻印と象嵌を施したシートバックと共に、洗練されたエレガンスとウルトラ・ラグジュアリーを生み出しています。
アストンマーティンの最高商務責任者のジョリオン・ナッシュは次のように述べています。「Volanteはアストンマーティンの中で最も感情に響き、60年にわたる究極のオープントップ・ドライビングを象徴する名称です。Volante 60周年エディションにより、その伝統を祝う真に特別な限定車を創り、Vanquish Volanteの実力とDB12 Volanteの洗練された多才さを、高い見識をお持ちのお客様に直接感じていただけるような形でお届けします。これらの車は、Q by Aston Martinの定義である希少性、パフォーマンス、クラフトマンシップによって造形されています。」
Q by Aston Martinの社内デザイナーとクラフトマンは、真にビスポークなアストンマーティンを造り上げる卓越した技で知られ、Volante 60周年エディションもその証明となっています。無限の選択肢のカスタマイズを提供するQ by Aston Martinは、さりげないアクセントから完全独自仕様のコンポーネントまであらゆるディテールを希望通りに実現する、他では味わえないオーダーメイド体験にお客様をいざないます。専任チームが無限の可能性に対応し、どんな大胆なリクエストにもお応えします。
Q by Aston Martinのサービスを通してアストンマーティンのビスポークの一台をご希望の場合は、最寄りのアストンマーティン正規ディーラーにご相談ください。
各モデルとも限定60台のVolante 60周年エディションは、2025年第4半期以降に納車開始予定です。
アストンマーティン・ラゴンダについて
アストンマーティンは、世界でもっとも熱望されるウルトラ・ラグジュアリー・ブリティッシュ・ブランドとなることを目指し、人々を魅了してやまないハイパフォーマンス・カーを作っています。
ライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって1913年に設立されたアストンマーティンは、スタイル、ラグジュアリー、パフォーマンス、エクスクルーシブネスを象徴するグローバル・ブランドとして知られています。アストンマーティンは、最先端のテクノロジー、卓越したクラフトマンシップ、美しいスタイルを融合させ、Vantage、DB12、Vanquish、DBX707に加え、同社初のハイパーカーであるValkyrieなど、高い評価を得ている一連のラグジュアリー・モデルを生み出しています。また、Racing. Green.サステナビリティ戦略に沿って、アストンマーティンは2025年から2030年にかけて、PHEVとBEVを含むブレンドドライブトレインアプローチによる内燃エンジンの代替システムの開発にも取り組んでおり、電気自動車のスポーツカーとSUVのラインナップを持つという明確なプランを描いています。
英国のゲイドンを拠点とするアストンマーティン・ラゴンダは、ラグジュアリー・カーを設計、製造、輸出し、世界で50以上もの国で販売しています。スポーツカー・ラインナップはゲイドンで製造されており、ラグジュアリーSUVのDBXは、ウェールズのセント・アサンで製造されています。同社は、2030年までに製造施設をネットゼロにする目標を掲げています。
ラゴンダは1899年に設立され、1947年にアストンマーティンとともに故デビッド・ブラウン卿に買収され、現在は「Aston Martin Lagonda Global Holdings plc」としてロンドン証券取引所に上場しています。
2020年には、ローレンス・ストロールが同社のエグゼクティブ・チェアマンに就任し、未来の重要な分野に対して新たな投資を行うと同時に、アストンマーティン・アラムコ・フォーミュラ1®チームとともにモータースポーツの頂点へと復帰し、英国を象徴するブランドとして新たな時代へと乗り出しています。