ホテルトレンドLIVE! Vol.3 ～ホテル内レストランのお悩み解決編～

今回は「ホテル内レストランのお悩み解決編」として、レストランの認知向上と衝動来店につなげるためのGoogleマップ活用法を解説します。

ホテル内レストランでは、

「宿泊者以外の集客が難しい」

「メディアや広告に頼らざるを得ない」

といった課題の声を多く耳にします。

宿泊者以外の利用を広げていくためには、レストランを利用者が見つけやすくし、検索から来店までの導線を整えることが重要です。

本セミナーでは、宿泊業界のデジタルマーケティングに特化したキャリアを持つエキスパートの徳永が、Googleマップを活用してお客様の衝動来店を促すための実践的なポイントをわかりやすくご紹介します。

セミナーのポイント

セミナー内容

- ホテル内レストランが取り組むべき課題を整理できる！- "衝動来店"を促すGoogleマップの実践的な工夫が学べる！- 宿泊業界のデジタルマーケティングに精通したエキスパートに直接質問できる！

今回のテーマ：【ホテル内レストランのお悩み解決編】認知向上と衝動来店を促すためのGoogleマップ活用法

宿泊者以外のレストラン利用を促すために取り組むべき点を解説します。

- ホテル内レストランが直面する現状の課題整理- 認知度を高め、衝動来店を促すGoogleマップ整備のポイント

最後に質疑応答の時間も設けております。ぜひご参加いただき、貴施設の集客戦略にお役立てください。

登壇者

株式会社mov コンサルティング部 徳永 達也

2024年11月にmovにジョイン。これまで「IT×旅行業界に特化したキャリア」としてOTA（宿泊予約サイト）や、民泊サイトでの新規開拓営業や前職では営業第一号としてAIチャットボットサービスやSaaS型宿泊予約システムの初期の企画立案から実際の営業の立ち上げまで幅広くサポート。現在は株式会社mov コンサルティング部のエキスパートとして、口コミコム を活用したローカルSEO対策の提案をはじめ、マーケティング全体の支援を行っている。

口コミサイトを“もっと”売上に変える「口コミコム」とは

口コミコムは、国内外の口コミサイトを”もっと”売上に変える「店舗向け集客一元化プラットフォーム」です。

口コミ分析データを活かした店舗改善やGoogleマップ・口コミサイトからの集客数増加、複数の口コミサイト店舗情報の更新工数の削減を支援します。さらにインバウンド向けサイトとも連携しており、多言語で店舗情報の整備や口コミ分析など、インバウンド向けMEO対策にも対応しています。

飲食店や商業施設、小売店だけでなく自治体と連携するなど、業種業界に関わらず広くご利用頂いております。

＜口コミコム特徴その1＞

自社HPを含む31サイトと連携！

店舗情報・メニューや商品・投稿を一括管理

口コミコムでは、自社HPやGoogle マップを含む国内外31サイトとの連携が可能です。お店の営業時間やメニュー情報などをマスターデータとして更新することで、各サイトの店舗情報や投稿内容を一括で更新でき、工数削減やお店への集客施策にご活用いただけます。

＜口コミコム特徴その2＞

口コミを一元管理！AIが分析・返信をサポート

集約した口コミやアンケートをAIが解析・スコア化することで、分析の難しいお客様の声を様々な軸で定量的に分析し、経営判断や店舗改善に役立てることができます。また、口コミの返信もAIがサポートするので、お客様との円滑なコミュニケーションも実現します。

＜口コミコム特徴その3＞

インバウンド対応も！最新情報・ノウハウを活かしたMEO対策

口コミコムではインバウンド対策において重要なGoogleマップや大衆点評ほか海外サイト、自社HPの店舗検索ページを一括で管理・運用できます。また、口コミコムを提供するmovは、業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」を運営しており、その豊富な知見やノウハウを活かしてMEO対策をご支援します。

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」とは

口コミコムをもっとくわしく見る

訪日ラボは、インバウンド担当者・訪日マーケティング担当者向けに訪日外国人に関するニュースやデータを毎日配信する、業界最大級のインバウンドビジネスメディアです。

訪日外国人の国籍別での来日数や入出国に関するルート情報、都道府県ごとでのインバウンド状況など様々なインバウンドに関わるデータを配信すると同時に、日々のニュースにて「政府の方針や動向」や「インバウンドに関する補助金の情報」、「インバウンド対策におけるノウハウ」など様々な記事を配信しています。

訪日ラボをもっとくわしく見る

【会社概要】

会社名：株式会社mov
所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム」の運営

