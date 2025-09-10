ケースシャトル型倉庫システム「hive」大幅リニューアルし販売開始

株式会社APT

株式会社APT（本社：千葉県千葉市）は、国産ケースシャトル型倉庫システムの最新モデル「hive」を大幅リニューアルし、正式に販売を開始いたしました。

本製品は下記要素を組み合わせることで、従来課題とされてきた品質とコストの両立を実現。物流現場の自動化・省人化を、大規模センターから中小規模倉庫まで幅広い現場に導入可能な価格で実現しました。

・シャトル本体を日本製ならではの高品質と安心感をベース

・APTの物流ソリューション「WXS」

※APTの造語。WESを超える、WMS・WCS・WES・RCSが統合された仕組み。

詳細はLOGISTICS TODAYとのタイアップ記事を参照。

⇒https://www.logi-today.com/800621

・コンベア・リフターの周辺設備を中国メーカーの信頼できるマテハン機器。

■ 国産ケースシャトル型倉庫システム「hive」の特長

国産品質の安心感

高い品質管理と耐久性を備えた国産製品として、長期稼働を前提にした信頼性の高い機器を提供。

APT独自の物流ソリューション「WXS」 × マテハンの融合

APTが長年培った物流知見を反映しHEROZ株式会社と共同開発中の「WXS」との融合により、個別最適ではなく全体最適を実現可能。

“適正価格”による導入ハードルの低減

大規模センターから中小規模倉庫まで幅広い現場に導入可能な価格帯を設定。国産ながら、より多くの企業が活用できる新しい選択肢となります。

■ 今後の展開

APTは本リリースに続き、「WMS」の共同開発先であるHEROZ株式会社との対談記事を公開予定です。さらに、物流関係者を対象としたセミナーや、Kocolaboでの実機見学会を企画しており、「hive」の活用方法や導入事例を直接紹介する機会を設けます。

APTはこれからも、物流の現場を支えるパートナーとして、最先端かつ現実的なソリューションを提供し続けます。

【株式会社APTについて】

会社名： 株式会社APT

設立 ： 2009年8月（創業：1984年10月）

代表者： 井上 良太

URL ： https://n-apt.com/

所在地： 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 22 階

事業内容：機械器具設置工事業