ジャパンシステム、箕面市より財務会計システムの更新と電子決裁・公会計機能等の導入を受注

ジャパンシステム株式会社

ジャパンシステム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表執行役社長：斎藤英明、以下当社）は、大阪府箕面市（市長：原田亮、以下、箕面市）より、財務会計システムの刷新と、電子決裁・公会計機能等の追加導入を受注しました。本格運用開始は2026年10月を予定しています。財務会計システムを起点とした内部事務業務の電子化を通して、業務効率化を支援します。

箕面市章■当社の役割

「FAST財務会計の」バージョンアップと、財務会計システムへの電子決裁・公会計機能の追加構築、また既存の電子契約システム「電子印鑑GMOサイン」※や、電子入札システムとの連携構築を担います。※「電子印鑑GMOサイン」は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が開発・運営するシステムです

■FAST財務会計について

ジャパンシステムの「FAST財務会計」は、行財政運営のPDCAサイクル（計画・予算、執行、決算、評価）の強化を実現し、自治体DXの推進に寄与するペーパレス化、電子決裁、電子請求、データの可視化・分析に対応しています。また、「FAST財務会計」は、40年以上にわたり地方公共団体の財務会計業務を支えてきたソリューションであり、大阪府内の8団体をはじめ、全国で280団体以上の導入実績があります。その中でも特に東京都特別区の実績は、23区中13団体（構築中含む）です。そのほか全国の導入事例については、下記URLよりご参照ください。（URL：https://public.japan-systems.co.jp/）

■ジャパンシステム株式会社について（https://www.japan-systems.co.jp/）

本社 ：〒151-8404 東京都渋谷区代々木1-22-1 JRE代々木一丁目ビル

設立 / 資本金 ：2020年7月（創立 1969年6月） / 1億円

代表者 ：代表執行役社長 斎藤 英明

事業内容 ：業務アプリケーション・ソフトウェア開発/インフラ導入・構築サービス、他

＜サービスに関するお問い合わせ＞

ジャパンシステム株式会社 公共事業本部

TEL：03-5309-0310／E-mail：public-info@japan-systems.co.jp

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

ジャパンシステム株式会社 経営戦略室 広報担当

TEL：03-5309-0385／E-mail：media@japan-systems.co.jp