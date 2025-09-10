【ＦＣ町田ゼルビア】夏だ！祭りだ！まちだ青城祭。元乃木坂46阪口珠美さん来城！特別ミニインタビュー

株式会社ポニーキャニオン左：深津康太さん 中：阪口珠美さん 右：笠井信輔さん

東京都町田市は、シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」内の、同市を本拠地とするサッカークラブ・ＦＣ町田ゼルビアの特設コーナー「応援がまちを元気にする！LET‘S GO！ ZELVIA！」に、まちだ青城祭のミニインタビューとレポートを公開しました。

「まちだ青城祭（せいじょうさい）」は毎年8月ＦＣ町田ゼルビアのホームゲームで行われる夏祭りです。2025年はなんと8月にホーム３連戦ということで、8月16日のＦＣ町田ゼルビアVSセレッソ大阪戦のまちだ青城祭を取材しました。イベントも多くたくさんの来城者が訪れ、ハーフタイム中には選手プロデュースの花火も上がるなど、大盛り上がりだった会場の様子をレポートしています。

また、生まれも育ちも町田市というタレントの阪口珠美さんが試合観戦とトークイベント＆キックインセレモニーに登場。チームOB深津康太さん、司会を務めていた笠井信輔さんとともにミニインタビューでお話を聞かせていただきました！

【ミニインタビューページ＆レポートページURL】
https://keeponloving-machida.com/zelvia/seijosai2025/

【町田市について】

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

▼町田市シティプロモーションサイト「まちだで好きを続ける」

https://keeponloving-machida.com/

▼まちだシティプロモーション（町田市公式）

https://www.instagram.com/machida_cp/

サッカー観戦と夏祭りを融合させた企画として、2021年より毎年実施しているまちだ青城祭今年で５回目を迎えます。サッカー観戦に加え、家族・友人で夏祭り気分を共有できる点が最大の魅力。スポーツと文化が融合した「町田ならではの夏の風物詩」として、毎年多くの来場者を集めています。

ＦＣ町田ゼルビア ホームゲーム・インフォメーション

9月12日（金）横浜FC戦 「ゼルビアキュン祭り」開催！

普段はお仕事着のユニフォーム姿の選手たちの、私服ビジュが拝めるという今年のキュン祭。サービス精神たっぷりのイベントがピッチ内外で繰り広げられています。スタジアムがいつもと違う、キュン仕様になっているのも見逃せません！

https://www.zelvia.co.jp/news/news-318698/

以降の明治安田Ｊ1リーグ ホームゲーム日程

- 9月27日（土） ファジアーノ岡山戦- 10月18日（土） アビスパ福岡戦

株式会社ポニーキャニオンは、町田市シティプロモーションサイト運用等業務の一環として、本件を企画・制作しています。