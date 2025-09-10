レンタカー予約サービス「のりすま」のトライアル提供を開始

株式会社GAHOJIN

株式会社GAHOJIN（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：中川 進）は、長野県小諸市にて、地域の事業者である小桜レンタカー（有限会社ボディーオート桜井、本社：長野県小諸市、代表取締役社長：櫻井 浩多）と、小諸駅のまど（有限会社エム・プロジェクト、本社：長野県小諸市、代表取締役：中込 裕幸）とが連携して行う期間限定の小型EVトライク（３人乗り三輪EV）の貸し出しサービスにおいて、インターネットから予約ができるレンタカー予約サービス「のりすま」のトライアル提供を開始しました。

『おしゃれな田舎』として注目されている長野県小諸市では、公共交通の要所となる小諸駅（しなの鉄道、JR東日本 小海線）からの二次交通の充実が望まれており、「小桜レンタカー」の地域密着型レンタカーサービスを小諸駅舎内のカフェ「小諸駅のまど」が窓口となって、市民や来訪者に提供する新たな取り組みとなります。

３人乗り三輪EV - 小諸駅前にて- 実施期間：2025年9月13日(土)～11月30日(日)の土曜・日曜・祝日- 受付窓口：小諸駅のまど（小諸駅舎内）- 貸出車両：小型EVトライク（EVジェネシス社製 スリールオータ、他）- 料 金：1時間 1,980円（税込）～- インターネット予約：以下のサイトにて2025年9月10日(水)より受け付け

https://norisuma.jp/tenant/kozakura

※ 予約がなくても当日受付窓口にて申し込み可能です。

■ レンタカー予約サービス「のりすま」

今回の小諸での取り組みに向けて新たに開発したレンタカー予約サービス「のりすま」は、複数のレンタカー事業者および営業所で共有いただくマルチテナント型のSaaSサービスとなっており、レンタカー在庫の登録から、予約受付、貸出/返却、デジタル貸渡証の発行、決済、領収書発行まで、一連の業務に対応しています。また、

・車種やプラン、貸出/返却場所など、その地域特有の利用目的に応じたレンタカーサービスに対応

・駅前カフェや宿泊施設、観光案内所などへの受付窓口の業務委託に対応、など

多様なサービス運営と業務効率化が図れます。

一般利用者（レンタカー予約者）は「のりすま」の利用者登録をするだけで、複数のレンタカー事業者および営業所のレンタカーをインターネットから簡単に予約することができます。

■ 株式会社GAHOJIN（ガホウジン）

コンピューターシステムの企画、研究、開発などを手掛け、地方都市における環境・経済・防災・交通などの多様な課題を解決するため、地域社会を支えるサービスの実現と普及に取り組んでいます。

今後は、レンタカー予約サービス「のりすま」についても、地方のレンタカー事業者に提供していきます。

ホームページ：https://gahojin.co.jp/

お問い合わせ・取材のご依頼などにつきましては、下記までお気軽にご連絡ください。

- Tel：090-3208-3946- E-mail：contact@gahojin.co.jp

※ 記載の製品・サービス名および会社名などは、各社の商標または登録商標です。

以上