開封率37%の事例も。エンバーポイントが製造業のEメール活用戦略レポートを公開

エンバーポイント株式会社

マーケティングプラットフォームを提供するエンバーポイント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：五十嵐 真人）は、製造業界の最新動向とデジタル活用をテーマにしたホワイトペーパー「【製造業界】最新動向とデジタル活用戦略」を公開しました。

本レポートは、日本の基幹産業である製造業が直面する大きな変革の波に対応するため、その基盤となるデジタルコミュニケーション戦略を解説するものです。特にEメール活用の有効性について、具体的な成功事例を交えて紹介します。

ホワイトペーパーをダウンロード :https://emberpoint.com/blog/whitepaper/250825-001.html

【レポートの背景】

売上高463.4兆円、就業者数1,055万人を誇る日本の製造業は、今まさに大きな岐路に立っています。「スマートファクトリー化(DX)」「グリーン・トランスフォーメーション(GX)」、そして地政学リスクに対応する「サプライチェーンの再構築」は、避けて通れない経営課題です。

本レポートでは、これらの巨大変革を成功に導く共通基盤が、顧客や多くのサプライヤーとの「デジタルコミュニケーション」にあると提言します。購買担当者の78%が営業担当者と接触する前にWebでの情報収集を終えているというデータもあり、デジタル接点の強化は喫緊の課題となっています。

【レポートの概要】

●なぜ今、製造業で「Eメール」が有効なのか？

サプライヤーへの一斉連絡から顧客への技術情報提供まで、様々な場面でEメールが有効である理由を解説します。

●開封率37%、クリック率12.6%を達成した、ある製造業企業の成功事例

オンラインイベントの集客に課題を抱えていた企業が、メールのクリエイティブ改善とターゲット別の配信によって高いエンゲージメントを実現した手法を紹介します。結果として「イベント参加者の半数以上がメール経由」となった、具体的な施策に迫ります。

●DXを支える必須ITツールの役割

DXの実現に不可欠なITツールの役割を整理し、社内の情報共有を促進するシステムや、顧客・取引先との関係性をデジタルで強化するコミュニケーション基盤の重要性を解説します。

この一冊で、巨大な変革の時代を勝ち抜くための、具体的かつ実践的なデジタル戦略のヒントが得られます。下記URLからダウンロードしてください。

■ホワイトペーパー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/85735/table/33_1_683511260dd58de8e461cdb3137ea9c3.jpg?v=202509100256 ]

■会社概要:

会社名： エンバーポイント株式会社（英文名： EmberPoint Co., Ltd.）

本 社： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7-1 有楽町電気ビル北館20階

代 表： 五十嵐 真人

資本金： 1億円

設 立： 1999年12月

ＵＲＬ： https://emberpoint.com/

■エンバーポイント株式会社について

エンバーポイントは、メールマーケティングの黎明期から20年以上にわたり、企業のコミュニケーション活動を支援しています。業界最高水準のメール配信性能を誇るメール配信サービス「Mail Publisher」を基盤に、現在はMA（マーケティングオートメーション）ツール「Engage Cros」やセミカスタム型モバイルアプリパッケージ「App Publisher」などを通じて、統合メッセージングプラットフォームとして機能強化を図っております。これらのサービスを通じて、企業とお客様のエンゲージメント強化をサポートしています。詳細については、https://emberpoint.com/company.html をご覧ください。

