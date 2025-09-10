燃料電池式大型トラックの世界市場2025年、グローバル市場規模（PEMFC型トラック、DMFC型トラック）・分析レポートを発表
2025年9月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「燃料電池式大型トラックの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、燃料電池式大型トラックのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の燃料電池式大型トラック市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。燃料電池式大型トラックは、水素を動力源とする燃料電池システムを搭載しており、長距離輸送や重量物輸送に対応できる持続可能な次世代車両として注目されています。二酸化炭素排出削減や環境規制強化により、従来のディーゼルトラックからの代替需要が高まっています。
________________________________________
市場背景
中国自動車工業協会によると、2022年12月の中国における水素燃料電池車の生産台数は653台、販売台数は607台でした。年間では生産3,626台、販売3,367台で、前年比105.4%および112.8%の大幅な増加を示しました。また、燃料電池研究センターの調査によれば、2022年末時点で世界の燃料電池車の累計台数は67,000台に達し、前年比36.6%の成長となっています。そのうち中国は12,682台を占め、国内市場の急速な拡大が顕著です。こうした背景は、燃料電池式大型トラック市場の成長にも直接的に影響しています。
________________________________________
主要企業分析
市場にはToyota、E-truck、ESORO、VDL、Hyundai、Kenworth、Nikolaといった企業が参入しています。これらの企業は燃料電池技術の開発を進め、長距離輸送や建設・鉱業といった厳しい使用環境に対応できるモデルを投入しています。大手企業は水素インフラ事業者やエネルギー企業との提携を進め、供給体制を整備するとともに、低コスト化と信頼性向上に注力しています。
________________________________________
競争環境
燃料電池式大型トラック市場は「PEMFC（固体高分子型燃料電池）トラック」と「DMFC（直接メタノール型燃料電池）トラック」に大別されます。PEMFCは高効率で出力が大きく、主流技術として普及が進んでいます。一方、DMFCは研究開発段階で特定用途にとどまりますが、将来的な商業化に向けた取り組みが続いています。各社は航続距離の延長、燃料充填の効率化、耐久性強化といった差別化要因を追求し、競争優位性を確立しようとしています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、政府による補助金制度や厳格な排出規制が市場成長を後押ししています。北米では物流業界の大手企業が積極的に導入を進め、欧州では環境意識の高まりとインフラ整備の進展が普及を促進しています。アジア太平洋地域では、中国が最も大きな市場を形成し、政府の政策支援と強力な製造基盤が世界をリードしています。日本や韓国も燃料電池技術の分野で強みを持ち、実証実験や商用展開が進められています。南米、中東・アフリカはまだ市場初期段階ですが、物流需要の増加とインフラ投資の進展により成長が期待されています。
________________________________________
市場区分（タイプ別）
市場は「PEMFC型トラック」「DMFC型トラック」「その他」に分類されます。PEMFCは高出力・高効率の特性から主流となり、商業運行での採用が拡大しています。DMFCはニッチな応用にとどまりますが、研究開発の進展により新たな活用分野が期待されています。その他のカテゴリーでは、ハイブリッド型や次世代燃料電池技術の導入が模索されています。
