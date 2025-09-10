空の玄関口「成田国際空港」より、千葉のベイエリアまでを結ぶ国道51号線に位置する「カワサキプラザ千葉桜木」が2025年9月5日（金）にリニューアルオープン！

株式会社カワサキモータースジャパンカワサキ プラザ千葉桜木

株式会社カワサキモータースジャパン(本社：兵庫県明石市、代表取締役社長：佐伯 健児）は2025年9月5日（金）にカワサキ プラザ千葉桜木がリニューアルオープンしたことをお知らせします。

https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/plaza-store/chibasakuragi

敷地内には二輪・四輪車の駐車場も完備しております。ショールームでは話題のニューモデルの展示はもちろん、プラザオリジナルアパレルも用意しています。カワサキプラザ千葉桜木では、愛車のメンテナンスからイベントなど お客様のモーターサイクルライフを全面的にサポートさせていただきます。 スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ち申し上げます。

●店舗情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/28066/table/808_1_5448e57d7f6b50d9caec9d72b6031600.jpg?v=202509100256 ]

■カワサキ プラザ千葉桜木の特長

・CLEAN

木目調のフロアと白い天井が織りなす明るい店内。モーターサイクルとプラザアパレルがゆったりと展示され、どなたでも楽しめる空間となっています。

清潔感のある店内・CAGE

新たなオーナーを待つモーターサイクルたちが、ケージの中で静かに眠りについているイメージを光の枠で創出。カワサキプラザならではのアイコニックポイントの一つです。

ケージの中で眠るモーターサイクル・ISLAND DISPLAY

プラザアパレルやグッズは店内のアイランドスペースに展示。実際に手に取って確かめやすいレイアウトです。

アイランドディスプレイ・COMMUNITY SPACE

ライダーやこれからライダーになる方々が気軽に集えるコミュニティスペースを用意しています。

コミュニティスペース・HERITAGE WALL

「これまで」の、そして「これから」のカワサキのシーンが彩られたグラフィックをお楽しみいただけます。

■カワサキプラザについて

全国94店舖*のカワサキプラザは、カワサキ正規取扱店の中でも国内で取扱うすべてのカワサキモーターサイクルの販売とともに、五感で楽しめる店舗づくり、「おもてなし」と「ことつくり」活動を通して、お客様の期待を超えるサービスを提供します。

また、全店認証工場の保有はもちろん全店指定工場の取得を目指し、生涯にわたる安全・安心なモーターサイクルライフをご提供いたします。

*2025年9月現在

▽お近くのカワサキプラザ検索はこちらから(https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/purchase-tools/dealer-locator?all-displacement=true)

■会社情報

会社名：株式会社カワサキモータースジャパン

所在地：〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号

代表取締役社長：佐伯 健児

設立：昭和28年12月15日

カワサキモータースジャパン公式ウェブサイト

URL：https://www.kawasaki-motors.com/ja-jp/

カワサキオンラインショップ

URL：https://kawasaki-onlineshop.jp/shop/

カワサキモータースジャパン公式SNSアカウント

X： https://x.com/kawasaki_jpn

Facebook： https://www.facebook.com/Kawasaki.Motors.Japan

YouTube： https://www.youtube.com/c/Kawasaki_JPN

Instagram： https://www.instagram.com/kawasaki_motors_japan/

LINE： https://lin.ee/W4VsNNe