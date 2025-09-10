アイ・オー・データ機器は「東京ゲームショウ2025」に出展します！GigaCrysta10周年イヤーのラストを飾る最新ゲーミングモニターを展示

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長兼社長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、2025年9月25日（木）より幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に、ブース出展いたします。





【最新モデルから未発表モデルまで豪華ラインアップ】

昨年10月に10周年を迎えたGigaCrysta（ギガクリスタ）、今年の東京ゲームショウではGigaCrysta10周年イヤーの締めくくりにふさわしい、最新のゲーミングモニターを展示いたします。さらに、「日本メーカー」であるGigaCrystaブランドのこだわりや、新たな体験もご提供します。

大きな反響をいただいているMini LED、有機ELといったトレンドモデルはもちろん、昨年に引き続き、今年もTGSの場で新しいモデルをお披露目し、どこよりも早く会場で体験いただけます。

また、現在開発中のモデルも参考出展として初めて展示します。次世代のGigaCrystaをぜひご体験ください。

【豪華ゲームタイトルでゲーミングモニターの魅力をフル体験】

今年もゲーミングモニターの魅力を存分に体験できる豪華ゲームタイトルをご用意しました！

株式会社スクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストI＆II』と『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』を先行体験できます。

さらに、アイ・オー・データブースで試遊いただいた方しか手に入らない『ドラゴンクエストI＆II』、『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』とGigaCrystaコラボステッカーをプレゼント！

※数に限りがございます。

【試遊タイトル一覧】

●高性能&ハイスペック装備でFPSで勝利を目指す

『Apex Legends(TM)』

(C) 2025 Electronic Arts Inc.

『Rainbow Six Siege “Siege X”』

(C) 2025 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Tom Clancy’s, Rainbow Six, the Soldier Icon, Ubisoft, and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

●次世代の技術で圧倒的な映像美を体験

『ドラゴンクエストI＆II』

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』

(C) SQUARE ENIX

●カジュアルゲーミングを思う存分楽しみつくす

『Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage』

(C) SEGA

『34EVERLAST』

(C) Kanata Lab All rights reserved. Produced by HYPER REAL Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.

【「日本メーカー GigaCrysta」のこだわりを体験しよう】

”日本メーカー”を誇るGigaCrystaブランドのこだわりを、TGSのブースでお届けします。

■GigaCrysta開発者、参戦！

GigaCrystaの開発者がTGSのスタッフとして参加します！GigaCrystaを手がけるエンジニアと直接お話いただけます。

■GigaCrystaのものづくりに対するこだわり

リモコン、サポート、保証など、GigaCrystaが長年愛されてきたこだわりポイントをお伝えします。

■能登復興支援プロジェクトをお披露目

石川県金沢市のメーカーとして、地元・能登の復興を支援するプロジェクトを公開し、さらに会場限定で実物もお披露目します。

【来場者限定ノベルティをご用意 さらにGigaCrystaユーザーにプレゼントも！】

アイ・オー・データのブースにお越しいただくと、もれなくブース限定のノベルティをお渡ししています。ぜひゲットしてください。



さらに、GigaCrystaをご愛用いただいているユーザー様にプレゼントをご用意！会場で「GigaCrystaを使っています」とスタッフに伝えていただくと、特別なノベルティをお渡しします。

※いずれも数に限りがございます。

【アークシステムワークス×GigaCrystaブース連動キャンペーン】

アークシステムワークスブース（3ホール 03-C02）の試遊でもらえる各種ノベルティを持って、当社ブースにお越しいただくと、もれなく限定の「GGST SDキャラコースター」と「ギガクリシアステッカー」をプレゼント！ぜひ両方のブースをお楽しみください。

※いずれも数に限りがございます。

【会場MAP】

【開催概要】

東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/114_1_0738e8623608a4ad83f36dd1089d9f72.jpg?v=202509100256 ]東京ゲームショウ2025 公式サイト :https://tgs.cesa.or.jp/jp

イベント最新情報を随時お届け！公式SNSもフォローしてね

GigaCrysta 公式X :https://x.com/GigaCrysta_ioアイ・オー・データ 公式X :https://x.com/io_data

■機材協力

ウエスタンデジタルマーケティング合同会社／アークシステムワークス株式会社／Electronic Arts Inc.／エレコム株式会社／Kanata Lab／株式会社 エスティトレード／株式会社スクウェア・エニックス／株式会社セガ／クリエイティブメディア株式会社／ZOTAC（株式会社ゾタック日本）／Ubisoft Entertainment



■企画運営協力

ストロークコミュニケーション株式会社

