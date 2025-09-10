こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昭和医科大学などの共同研究チームが周期ゼミ（素数ゼミ）の「4年ゲート仮説」を検証 ― 17年ゼミはどうやって羽化のタイミングを決めているのか？
昭和医科大学（東京都品川区／学長：上條由美）富士山麓自然・生物研究所の柿嶋聡講師、京都大学の曽田貞滋教授（研究当時、現・名誉教授）らによる共同研究チームは、アメリカ東部に生息する周期ゼミ（素数ゼミ）の生活史制御に関する「4年ゲート仮説」を検証しました。周期ゼミは、17年または13年の厳密に制御された幼虫期を持ち、地域ごとに複数の種が同調して周期的に発生することで知られています。検証は大阪公立大学、静岡大学、東京科学大学、コネチカット大学、マウント・セント・ジョセフ大学、カリフォルニア大学の研究者らと共同で行われ、その結果、仮説通りに4の倍数年において臨界体重を超えた場合に、翌年春の成虫への変態を決定していることが示唆されました。また、遺伝子の発現変動から、越冬休眠により春まで羽化が持ち越されることが解明されました。なお、この研究成果は2025年8月27日、国際学術誌『Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences』にオンライン掲載されました。
【研究のポイント】
1. アメリカ東部に生息する周期ゼミ（Magicicada属）は、17年または13年の厳密に制御された幼虫期を持ち、地域ごとに複数の種が同調して周期的に発生することで有名。幼虫期間が素数年であることから、日本では「素数ゼミ」としても知られている。
2. セミは一般に幼虫期が長く、ほとんどのセミの幼虫は数年かけて一定のサイズ（臨界体重[1]）に到達してから成虫に変態するため、成長速度が個体の間でばらつくことで、羽化までの年数もばらばらである。一方、周期ゼミでは何らかの方法で年数をカウントし、サイズの閾値と特定の年齢を合わせた羽化年齢の決定を行っているようだが、生物が十数年にもおよぶ年数を正確に測る仕組みは解明されていない。
3. 周期ゼミの終令幼虫は、羽化の前年（12、16年目）の秋に白眼から成虫と同じ赤眼になることが知られており、成虫への変態が決定するのは4の倍数年と考えられる（図1）。周期ゼミは生まれてから４の倍数年ごとに成虫変態への臨界体重を超えたかどうかをチェックする関門（4年ゲート[2]）を持ち、超えていた場合、越冬後に成虫に変態（羽化）するという4年ゲート仮説を検証した（図2）。
4. 秋に採集された17年ゼミの16歳の幼虫のほぼ全て（97％）が赤眼で、臨界体重を超えていると推察された。11～15歳の終令幼虫のうち、12 歳の幼虫では一部の個体が赤眼で（12％）、赤眼の平均体重は白眼より大きかった。しかし、11歳、13～15歳の幼虫では、赤眼の幼虫はほとんどおらず（0.6％）、他の個体は体重が大きくても赤眼ではなかった。12歳で羽化決定をした個体は翌年13歳で羽化することになるが、これは17年ゼミで知られている4年早期羽化[3]に該当する。12は16とともに4の倍数であり、以上の結果は羽化決定が4年ゲートで臨界体重に基づいて行われるという仮説を支持する結果であった。
5. 幼虫の頭部での遺伝子発現を比較すると、赤眼の幼虫は外的刺激への反応に関わる遺伝子が多数発現し、特にオプシン遺伝子など光への応答に関与する遺伝子の発現が顕著に上昇しており、羽化に先立って視覚が獲得されていた。また、成虫への変態と脱皮に直接関わる遺伝子は越冬後の春（17年目）の羽化前になって発現量が上昇していた。周期ゼミでは越冬期があるため、赤眼になった後に休眠状態になり、成虫への変態（脱皮）が抑制されるものと考えられ、春に地表温度が一定の閾値に達した時に同調して一斉に羽化することが可能になっていると推察された。