昭和医科大学などの共同研究チームが周期ゼミ（素数ゼミ）の「4年ゲート仮説」を検証 ― 17年ゼミはどうやって羽化のタイミングを決めているのか？

昭和医科大学などの共同研究チームが周期ゼミ（素数ゼミ）の「4年ゲート仮説」を検証 ― 17年ゼミはどうやって羽化のタイミングを決めているのか？