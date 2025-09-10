こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学×南多摩保健所×京王ストア。管理栄養士専攻の学生が減塩レシピを開発し、16日から都内４店舗で掲示や配布。国の施策に一役買います！
実践女子大学（東京都日野市、学長：難波雅紀）は、東京都南多摩保健所、（株）京王ストアと連携し、生活科学部食生活科学科管理栄養士専攻（2026年４月から食科学部管理栄養学科）の学生が減塩をテーマにレシピやキャッチコピーなどを考案しました。レシピはスパイスやダシを使って通常の食塩量の半分にするなど、学生のアイデアが詰まっています。レシピカードなどの掲示や配布は、9月16日から１カ月間の予定で、京王ストアの４店舗でスタートし、国が日本人の食事における優先課題として掲げる国民の減塩の普及啓発に一役買います。
京王ストアで掲示するのは、レシピカード、デジタルサイネージの動画、商品棚に掲示する帯カード（POP）、リーフレットの４点で、管理栄養士専攻の１年生から４年生の約20人の学生が取り組みました。
キャッチコピーは「手軽に減塩、見直す生活」。グリルドチキンは下ごしらえにスパイス。カプレーゼはレモン汁で食塩ゼロ。つけうどんはゆで汁をつけだれにする工夫も
一つ目は、レシピカードで、「フライパンで焼くだけ！野菜たっぷりグリルドチキン」、「手作りカッテージチーズとトマトのカプレーゼ」、「豚しゃぶと野菜のごまだれつけうどん」を考案しました。
グリルドチキンは、調理前の下ごしらえで、通常使用する塩やしょうゆの代わりにターメリック、コリアンダー、クミン、ガラムマサラのスパイス（カレー粉でもOK）をチョイス、スパイスを効かせて減塩したところがミソです。イタリアサラダのカプレーゼは、モッツァレラチーズの代わりに、食塩を使わず、牛乳とレモン汁のみで固めたカッテージチーズを使い、味付けはオリーブオイルとあらびきコショウでシンプルに仕上げました。つけうどんはダシが出た豚しゃぶのゆで汁を捨てず、つけだれとして使用して食塩を減らし、練りごまを加えてコクと香りを出し、酢でさっぱり味にしたのがポイントです。いずれも、学生が授業で学んだ知識を生かしたレシピとなっています。一人分の食塩相当量は、グリルドチキン０・８㌘、カプレーゼ０㌘、つけうどん２㌘です。
また、３種類のレシピカードには、共通して「手軽に減塩、見直す生活」という学生が考えたキャッチコピーが印刷され、見た目にも鮮やか。完成品の写真も学生が撮影しました。レシピカードには、南多摩保健所のホームページのＱＲコードを掲載し、３者のコラボ企画や詳しい作り方が紹介されています。京王ストアの各店舗のLINEでも16日からのスタートに合わせコラボやレシピについて紹介される予定です。
デジタルサイネージ動画、帯カード、リーフレットにも工夫凝らし
２つ目は、店舗入り口にあるデジタルサイネージで流す動画を作成しました。15秒間でストーリー展開し、減塩を意識付けるように工夫。対象年齢は40～50代の男女を想定して、冒頭、「お得なお知らせです！」と印象的な言葉で無関心層にも注目させる作戦。減塩に取り組むと「健康的な生活を送ることができます」とメリットを伝え、「いつものお買い物から減塩にチャレンジ！」などと呼びかけています。
３つ目は、商品棚に掲示する帯カード。薬味などを使用すれば手軽に減塩効果が期待できるところに着目し、薬味エリア用の帯カードは、普段料理をしない男女を対象とし、「手をかけずに、気をつかう」「忙しいあなた『チューブ』から」のキャッチコピーを入れ、「チューブひとつで減塩習慣」などと手軽さを強調。減塩調味料のエリア用の帯カードは、普段から料理をする男女を想定して、「我慢しない減塩」などと提案しています。