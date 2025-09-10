こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪国際大学 谷川哲朗准教授、水泳部学生2名が、「CMAS東西アジア選手権」「ワールドカップシリーズ台湾・高雄大会」へ出場が決定
大阪国際大学（大阪府守口市、学長：宮本郁夫）谷川哲朗准教授（人間科学部スポーツ行動学科）、本学学生2名が、2025年11月23日（日）～11月29日に開催される「CMAS東西アジア選手権」、2025年9月12日～9月14日に開催される「フィンスイミングワールドカップシリーズ 台湾・高雄大会」へ出場します。
谷川哲朗准教授は、混合4×50ｍサーフィスリレーの日本記録保持者でもあり、日本トップクラスのフィンスイミング選手として好成績を出し続けています。先に開催された｢第37回フィンスイミング日本選手権大会｣にて国際大会派遣標準記録を突破し、2025年11月23日（日）～11月29日に中華人民共和国・湛江市で開催される「CMAS東西アジア選手権」日本代表選手に選出されました。また人間科学部スポーツ行動学科4年次生 石 泰浩さん、同学科4年次生 寺田 充希さんの学生2名は、先に開催された｢同選手権大会｣にてそれぞれ好成績をおさめ、2025年9月12日～9月14日に開催される「フィンスイミングワールドカップシリーズ 台湾・高雄大会」大学生日本代表選手として選出されました。
なお出場者の種目およびコメントは、以下の通り
・谷川 哲朗 准教授 50mアプニア、50mサーフィス、100mサーフィス
代表選考会では、自己ベストを更新できました。さらに自己ベストを更新し、メダル獲得を目指して頑張ります。
・石 泰浩さん（同学科4年次生・水泳部主将）100mビーフィン、200mビーフィン
去年に引き続き、2回目のW杯で自己ベスト更新をし、メダル獲得を目指します！
・寺田 充希さん（同学科4年次生）50mビーフィン、100mビーフィン
自分の強みを出せる泳ぎを行い、去年イタリアで行われたW杯よりもより良いタイム、成績を残して選んでいただけたことを結果で示していきたいです。
◇参考URL：
＜一般社団法人日本水中スポーツ連盟＞
https://jusf.gr.jp/
◆関連URL：
＜大阪国際大学＞
https://www.oiu.ac.jp/
（発信元：大阪国際学園法人本部事務局 企画・広報校友課）
▼本件に関する問い合わせ先
大阪国際大学 人間科学部 スポーツ行動学科
准教授 谷川 哲朗
住所：大阪府守口市藤田町6-21-57
TEL：06-6902-0791
FAX：06-6902-8894
メール：tanigawaka〔at〕oiu.jp 〔at〕=@に変換して送付ください
