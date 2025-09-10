こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【酪農学園大学】農環境情報学類（2026年4月開設）に所属予定の小川健太准教授がドローンを活用した野生動物カウントの研究を推進 ―「Esri Map Book」に掲載
酪農学園大学（北海道江別市／学長：岩野英知）農環境情報学類（2026年4月開設）に所属予定の小川健太准教授（環境空間情報学研究室）は、ドローンを用いた野生動物の自動カウントに関する研究を行っている。2024年にはアメリカのESRI社主催の地理情報システム（GIS）に関する世界最大のイベント「Esri User Conference」（Esriユーザー会）において「アザラシを数えるシステム」を発表し、同社の地図集「Esri Map Book」にも掲載された。
小川准教授は、ドローンや地球観測衛星等で撮影した画像をさまざまな分野で利活用する研究を推進。農業分野では牧草地をドローンで撮影し生育状況や収量・栄養価を把握する研究に、環境分野では画像認識技術を用いた湿地等での野鳥等のカウントに、防災分野では大規模災害時における衛星画像やGISを用いた状況認識などのテーマに取り組んでいる。
「アザラシを数えるシステム」は、北海道襟裳岬において、ドローン空撮画像によってゼニガタアザラシを自動カウントするシステム。小川准教授は2024年、Esriユーザー会のMap Gallary（マップギャラリー）において同システムを発表。全世界から約80件が掲載されている「Esri Map Book」に日本から採択された2件のうちのひとつとなった。
また、小川准教授は、2023年にはドローン画像からAIを用いて水鳥（マガン）を自動カウントするシステムを開発し、Webサイト「Goose1・2・3」を公開。マップギャラリー「Analytic Methods and Results」部門で1位を獲得している。
▼本件に関する問い合わせ先
酪農学園大学
住所： 〒069-8501 江別市文京台緑町582番地
TEL： 011-386-1111
FAX： 011-386-1214
E-mail： koho@rakuno.ac.jp
