「令和7年8月6日からの大雨災害義援金（熊本県、鹿児島県）」への支援について
「令和7年8月6日からの大雨災害」で被災された方々、ならびにご家族や関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
キーコーヒー株式会社(本社：東京都港区、社長：柴田 裕) は、令和7年8月6日からの大雨災害により被害を受けられた熊本県と鹿児島県の被災者支援ならびに被災地の復興にお役立ていただくために、「キーコーヒー クレルージュ基金」（※1）から拠出した500,000円を、義援金として日本赤十字社を通じて寄付いたしました。
義援金は日本赤十字社を通じて、被災地に設置された「義援金配分委員会」から全額が、被災地の方々へ届けられます。
被災地の一日も早い復興・復旧をお祈り申し上げます。
「キーコーヒー クレルージュ基金」
本基金は、これまで一世紀近くにわたって積み重ねてきた知恵や技術を活かして、次の100年もコーヒー生産国と消費国における社会や環境課題に取り組んでいくことを目的に、キーコーヒーの創業100周年記念日である2020年8月24日に設立しました。「クレルージュ」はフランス語で「赤い鍵」を意味し、「人の絆」や「思いやり・心配り」を大切にする“ハートウォーミングリレーション” をコーヒーの力でサポートしていきたいという思いが込められています。
キーコーヒーグループの役員および従業員の募金や、イベント等のチャリティ活動を通じて、コーヒー生産国の社会福祉、自然環境の保全、災害救済のための支援のほか、日本国内外における災害救済についても機動的な支援を行っています。
