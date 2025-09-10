「キーコーヒー クレルージュ基金」

本基金は、これまで一世紀近くにわたって積み重ねてきた知恵や技術を活かして、次の100年もコーヒー生産国と消費国における社会や環境課題に取り組んでいくことを目的に、キーコーヒーの創業100周年記念日である2020年8月24日に設立しました。「クレルージュ」はフランス語で「赤い鍵」を意味し、「人の絆」や「思いやり・心配り」を大切にする“ハートウォーミングリレーション” をコーヒーの力でサポートしていきたいという思いが込められています。

キーコーヒーグループの役員および従業員の募金や、イベント等のチャリティ活動を通じて、コーヒー生産国の社会福祉、自然環境の保全、災害救済のための支援のほか、日本国内外における災害救済についても機動的な支援を行っています。