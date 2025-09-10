東京都内中小企業60社超とベトナム企業10社が参加｜海外進出・輸出入・技術連携支援のマッチング商談会開催

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、令和7年8月26日（火）、AP秋葉原（東京都台東区秋葉原1-1）にて「TOKYO × VIETNAM マッチング商談会 in Tokyo」を開催しました。

近年、ベトナムは高成長を遂げており、2024年のGDP成長率は前年比7.1％と、ASEAN諸国の中でもトップクラスを記録しています。今後の経済発展が見込まれる成長市場として、日本企業による販路拡大や技術連携への期待が高まっています。

当日は、日本製品に関心を持つベトナム企業10社と、輸出入や技術提携に積極的な都内中小企業60社超が参加し、活発な商談やネットワーキングが行われました。さらに、専門家や通訳のサポートにより、商習慣や言語の壁にとらわれず、円滑なコミュニケーションと実践的なビジネスマッチングが実現しました。これにより、多くの参加企業がネットワーク構築や新たなビジネスの可能性につながる貴重な機会を得ることができました。

東京都中小企業振興公社では、今後も都内中小企業の海外展開を支援するため、定期的に海外企業とのマッチング商談会を開催してまいります。

■開催概要

開催日：令和7年8月26日（火）

場所：AP秋葉原（東京都台東区秋葉原1-1）

主催：公益財団法人東京都中小企業振興公社

共催：ベトナム商工連盟（VCCI）

参加企業：東京都内中小企業60社超、ベトナム企業10社

東京都中小企業振興公社の「海外販路の開拓支援プログラム」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/sales_channel/index.html?VTNmatchingmovie