【無料オンラインセミナー】PLM短期導入とソフトウェア開発を効率化するALM 活用、クイック診断で見える次の一手

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、製造業のお客さま向けにDX推進のボトルネックを即可視化するPLMクイック診断と短期導入支援、およびソフトウェア開発を効率化するALM活用の無料オンラインセミナーを、9月26日（金）に開催いたしますのでお知らせします。

開催概要

タ イ ト ル：スモールDXから始める製造業改革-PLM短期導入とソフトウェア開発を効率化するA

LM活用、クイック診断で見える次の一手-

日 時：2025年9月26日（金）14:00～15:00

会 場：オンライン(Zoom)

お申し込み方法：こちらのフォーム(https://cad-kenkyujo.com/seminar-windchill-dx/)よりお申し込みください。

※株式会社VOSTの申し込みフォームに移動します。

オンラインセミナーのプログラム

１.オープニング

当社が提唱する「スモールDX」のビジョンと、製造業への取り組みをご紹介。

２.現場の課題とDXの必要性

PLM・ALMを活用した情報連携とナレッジ化の進め方を、短期間・低コストで成果につなげる観

点から解説。

３.短期導入を実現するPLMソリューションの紹介

PLM「Windchill(R)」の主要機能と導入効果、PLM短期導入を紹介。

４.ALMソリューションの紹介

ALM「Codebeamer(R)」の主要機能と導入効果、現場主導のDXを支える実践的手法を紹介。

５.個別相談・クイック診断の紹介

業務課題の可視化・クイック診断する「クイック業務アセスメント」の活用ポイントを紹介。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

ものづくり領域の課題解決に長年取り組んできた当社ならではの技術・開発力に裏打ちされたサービスをご紹介いたします。皆さまにお会いできますことを心よりお待ちいたしております。

ゼネテックについて

社 名 ：株式会社ゼネテック

設 立 ：1985年7月1日

代 表 者 ：代表取締役社長 上野 憲二

本 社 所 在 地 ：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容 ：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、製品ライ

フサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に貢献

するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供するGPS

事業

当社ホームページ：https://www.genetec.co.jp/

製造業向けDXソリューションサイト：https://dx.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック システムインテグレーション事業部

Email：sales02_info@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。