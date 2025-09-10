こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ポップカルチャーと地域が融合する「TAMATAMA FESTIVAL 2025」に京王電鉄が共催者として参画します！
１０月１８日（土）・１９日（日）多摩センター駅前で開催！ ～地域共創で沿線の活性化を推進～
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）は、地域との共創による沿線活性化を目指し、ＮｉＥＷ株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：柏井 万作、以下「ＮｉＥＷ」）が多摩センター駅周辺を舞台に開催する「TAMATAMA FESTIVAL 2025」（以下「本イベント」）に、共催者として参画します。
本イベントは、多摩センター駅前のパルテノン大通りやパルテノン多摩、２０２５年４月にグランドオープンした多摩中央公園など、多摩センター駅周辺を舞台に開催される地域密着型の文化祭です。アーティストと地域住民、ポップカルチャーと地域コミュニティが一体となってつくりあげる、新しいスタイルのイベントとして、２０２３年に初めて開催されました。２年連続で約４万人を動員し、今年で３回目の開催を迎えます。
当社は共催にあたり、イベント最大の集客コンテンツである野外ライブ『exPoP!!!!!@TAMATAMA2025』への冠協賛を行うほか、地域の方々と共に創る来場者参加型コンテンツ「中央公園秋祭」の開催や、「eスポーツ・デジタル教育体験」「沿線エリアのまちづくり」などを紹介するブースの出展を行います。こうした京王グループおよび地域関係者との多様な連携施策を通じて、本イベントを盛り上げ、より多くの方に京王沿線の魅力を伝え、楽しんでいただける機会を創出します。
京王グループ中期経営計画「ＨＩＲＡＫＵ２０３０」では、長期的に目指す沿線の姿の一つとして「国内で最も活気とポテンシャルがあるエリア」を掲げております。今後も沿線地域の関係者との共創を深めながら、移動需要の創出やまちづくりを推進してまいります。
【本件のポイント】
①ＮｉＥＷが多摩センター駅周辺で開催する地域密着型イベント「TAMATAMA FESTIVAL 2025」に、共催者として参画。
②イベントでは、野外ライブ「exPoP!!!!!@TAMATAMA2025」への冠協賛をはじめ、地域と共に創る「中央公園秋祭」の開催、eスポーツやまちづくりを紹介するブース出展などにより、京王沿線の魅力を広く発信。
③中期経営計画で掲げる「国内で最も活気とポテンシャルのあるエリア」の実現に向け、今後も地域との共創による賑わいづくりや移動需要の創出、まちづくりに積極的に取り組む。
TAMATAMA FESTIVAL 2025について
１．イベントの概要
（１）概要
「TAMATAMA FESTIVAL 2025」は、地域との共創による沿線活性化を目指す京王電鉄と、オルタナティブなカルチャーをサポートするＮｉＥＷが主催し、後援の多摩市や地域の住民、アーティスト、企業・団体と協働で創り上げる地域密着型文化祭イベントです。多摩センターの駅前大通りや文化施設など街全体を舞台に、プロと多摩ニュータウン地域の市民がコラボレーションする点が特徴の、ユニークかつ大規模なイベントです。カルチャーやエンターテイメント、そして多摩ニュータウンの魅力を伝え続けています。
（２）日程
１０月１８日（土）・１９日（日） ※雨天決行、荒天中止
（３）時間（予定）
１０：３０～１９：００ ※野外ライブは１７：３０終了
（４）会場
多摩センター駅周辺（パルテノン大通り/パルテノン多摩/多摩中央公園）
（５）コンテンツ（予定）
○野外ライブ ○地域まつり
○カルチャーマーケット ○ワークショップ
○カレーフェス ○パフォーマンス
○トークイベント ○キッズエリア
（６）料金
入場無料
（７）主催/企画制作/後援
主催：TAMATAMA FESTIVAL 2025実行委員会、ＮｉＥＷ、京王電鉄
企画・制作：ＮｉＥＷ
特別協賛：京王電鉄
協 賛：ＴｕｎｅＣｏｒｅ ＪＡＰＡＮ、Ｊａｃｋｅｒｙ、フィリップ モリス ジャパン、
ベルパーク、ＰＲＥＭＩＵＭ ＷＡＴＥＲ
後援：多摩市、Ｊ-ＷＡＶＥ、小田急電鉄、パルテノン多摩共同事業体、
多摩センター地区連絡協議会、ＴＡＭＡ セントラルパークＪＶ
鹿島地区連絡協議会、松が谷連絡協議会
助 成：アーツカウンシル東京［地域芸術文化活動応援助成］（＊NiEW TOWN PARTYエリア）
アーツカウンシル東京［芸術文化による社会支援助成］（＊tomotoキッズエリア）
（８）「TAMATAMA FESTIVAL 2025」公式ホームページ
ＵＲＬ：https://tamatamafes.com/
２．京王電鉄が関わるコンテンツについて
（１）野外ライブについて
①名 称
『exPoP!!!!!@TAMATAMA2025』supported by 京王電鉄
②会 場
パルテノン多摩前 特設野外ステージ
③時 間
１１：００～１７：３０（予定）
④出演アーティスト
藤原さくら、THE BAWDIES、中村一義（Acoustic Session with 伊東真一＆吉澤響）、荒谷翔大、
maya ongaku、Mom、由薫、えんぷてい、Guiba、ハシリコミーズほか
※全体で１２～１４組を予定
（２）地域共創の「中央公園秋祭」について
①名 称
「中央公園秋祭」supported by 京王電鉄
②会 場
多摩中央公園（大池前テラス、こどもテラス）
③時 間
１０：３０～１９：００（予定）
④コンテンツ
・地域住民によるのど自慢大会 ・ダンス ・音楽演奏など（特設ステージ設置）
・子供向け縁日、ふわふわ遊具、フード出店
（３）京王ブースについて
①出店場所
パルテノン大通り（ペデストリアンデッキ）十字路付近
②時 間
１０：３０～１７：００（予定）
③コンテンツ
京王電鉄が進める沿線のまちづくりの取り組みを紹介するほか、高尾山マルシェや京王れーるランドの出張販売を行います。
（４）eスポーツ・デジタル教育体験ブースについて
①出店場所
パルテノン多摩２階オープンスタジオ内
②時 間
１０：３０～１７：００（予定）
③コンテンツ
１０月１８日（土） GeoGuessr体験（ジオゲッサー、場所当てＷＥＢゲーム）
※ステージイベントも開催予定
１０月１９日（日） Minecraftプログラミング体験
※本製品はMinecraft 公式製品ではありません。Mojang から承認されておらず、Mojang とは関係ありません。
３．お客さまのお問い合わせ先
ＮｉＥＷ株式会社 イベント事業部 Mail：event_div@niew.jp
【参 考】ＮｉＥＷ株式会社について
（１）会社名 ＮｉＥＷ株式会社
（２）代表者 柏井 万作
（３）所在地 東京都世田谷区羽根木１－１９－１０ クレアーレ羽根木３０１
（４）ＵＲＬ https://niew.jp/
（５）事業内容 アーティスト事業、イベント・メディア事業、クリエイティブ事業
（６）設立 ２０２２年７月２２日
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：都村 智史、以下「京王電鉄」）は、地域との共創による沿線活性化を目指し、ＮｉＥＷ株式会社（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：柏井 万作、以下「ＮｉＥＷ」）が多摩センター駅周辺を舞台に開催する「TAMATAMA FESTIVAL 2025」（以下「本イベント」）に、共催者として参画します。
本イベントは、多摩センター駅前のパルテノン大通りやパルテノン多摩、２０２５年４月にグランドオープンした多摩中央公園など、多摩センター駅周辺を舞台に開催される地域密着型の文化祭です。アーティストと地域住民、ポップカルチャーと地域コミュニティが一体となってつくりあげる、新しいスタイルのイベントとして、２０２３年に初めて開催されました。２年連続で約４万人を動員し、今年で３回目の開催を迎えます。
当社は共催にあたり、イベント最大の集客コンテンツである野外ライブ『exPoP!!!!!@TAMATAMA2025』への冠協賛を行うほか、地域の方々と共に創る来場者参加型コンテンツ「中央公園秋祭」の開催や、「eスポーツ・デジタル教育体験」「沿線エリアのまちづくり」などを紹介するブースの出展を行います。こうした京王グループおよび地域関係者との多様な連携施策を通じて、本イベントを盛り上げ、より多くの方に京王沿線の魅力を伝え、楽しんでいただける機会を創出します。
京王グループ中期経営計画「ＨＩＲＡＫＵ２０３０」では、長期的に目指す沿線の姿の一つとして「国内で最も活気とポテンシャルがあるエリア」を掲げております。今後も沿線地域の関係者との共創を深めながら、移動需要の創出やまちづくりを推進してまいります。
≪イベントキービジュアル≫
≪TAMATAMA FESTIVAL 2024の様子≫
【本件のポイント】
①ＮｉＥＷが多摩センター駅周辺で開催する地域密着型イベント「TAMATAMA FESTIVAL 2025」に、共催者として参画。
②イベントでは、野外ライブ「exPoP!!!!!@TAMATAMA2025」への冠協賛をはじめ、地域と共に創る「中央公園秋祭」の開催、eスポーツやまちづくりを紹介するブース出展などにより、京王沿線の魅力を広く発信。
③中期経営計画で掲げる「国内で最も活気とポテンシャルのあるエリア」の実現に向け、今後も地域との共創による賑わいづくりや移動需要の創出、まちづくりに積極的に取り組む。
TAMATAMA FESTIVAL 2025について
１．イベントの概要
（１）概要
「TAMATAMA FESTIVAL 2025」は、地域との共創による沿線活性化を目指す京王電鉄と、オルタナティブなカルチャーをサポートするＮｉＥＷが主催し、後援の多摩市や地域の住民、アーティスト、企業・団体と協働で創り上げる地域密着型文化祭イベントです。多摩センターの駅前大通りや文化施設など街全体を舞台に、プロと多摩ニュータウン地域の市民がコラボレーションする点が特徴の、ユニークかつ大規模なイベントです。カルチャーやエンターテイメント、そして多摩ニュータウンの魅力を伝え続けています。
（２）日程
１０月１８日（土）・１９日（日） ※雨天決行、荒天中止
（３）時間（予定）
１０：３０～１９：００ ※野外ライブは１７：３０終了
（４）会場
多摩センター駅周辺（パルテノン大通り/パルテノン多摩/多摩中央公園）
（５）コンテンツ（予定）
○野外ライブ ○地域まつり
○カルチャーマーケット ○ワークショップ
○カレーフェス ○パフォーマンス
○トークイベント ○キッズエリア
（６）料金
入場無料
（７）主催/企画制作/後援
主催：TAMATAMA FESTIVAL 2025実行委員会、ＮｉＥＷ、京王電鉄
企画・制作：ＮｉＥＷ
特別協賛：京王電鉄
協 賛：ＴｕｎｅＣｏｒｅ ＪＡＰＡＮ、Ｊａｃｋｅｒｙ、フィリップ モリス ジャパン、
ベルパーク、ＰＲＥＭＩＵＭ ＷＡＴＥＲ
後援：多摩市、Ｊ-ＷＡＶＥ、小田急電鉄、パルテノン多摩共同事業体、
多摩センター地区連絡協議会、ＴＡＭＡ セントラルパークＪＶ
鹿島地区連絡協議会、松が谷連絡協議会
助 成：アーツカウンシル東京［地域芸術文化活動応援助成］（＊NiEW TOWN PARTYエリア）
アーツカウンシル東京［芸術文化による社会支援助成］（＊tomotoキッズエリア）
（８）「TAMATAMA FESTIVAL 2025」公式ホームページ
ＵＲＬ：https://tamatamafes.com/
２．京王電鉄が関わるコンテンツについて
（１）野外ライブについて
①名 称
『exPoP!!!!!@TAMATAMA2025』supported by 京王電鉄
②会 場
パルテノン多摩前 特設野外ステージ
③時 間
１１：００～１７：３０（予定）
④出演アーティスト
藤原さくら、THE BAWDIES、中村一義（Acoustic Session with 伊東真一＆吉澤響）、荒谷翔大、
maya ongaku、Mom、由薫、えんぷてい、Guiba、ハシリコミーズほか
※全体で１２～１４組を予定
≪野外ライブ「exPoP!!!!!@TAMATAMA2024」の様子≫
（２）地域共創の「中央公園秋祭」について
①名 称
「中央公園秋祭」supported by 京王電鉄
②会 場
多摩中央公園（大池前テラス、こどもテラス）
③時 間
１０：３０～１９：００（予定）
④コンテンツ
・地域住民によるのど自慢大会 ・ダンス ・音楽演奏など（特設ステージ設置）
・子供向け縁日、ふわふわ遊具、フード出店
≪秋祭イメージ≫
（３）京王ブースについて
①出店場所
パルテノン大通り（ペデストリアンデッキ）十字路付近
②時 間
１０：３０～１７：００（予定）
③コンテンツ
京王電鉄が進める沿線のまちづくりの取り組みを紹介するほか、高尾山マルシェや京王れーるランドの出張販売を行います。
≪ブースイメージ≫
（４）eスポーツ・デジタル教育体験ブースについて
①出店場所
パルテノン多摩２階オープンスタジオ内
②時 間
１０：３０～１７：００（予定）
③コンテンツ
１０月１８日（土） GeoGuessr体験（ジオゲッサー、場所当てＷＥＢゲーム）
※ステージイベントも開催予定
１０月１９日（日） Minecraftプログラミング体験
※本製品はMinecraft 公式製品ではありません。Mojang から承認されておらず、Mojang とは関係ありません。
≪Minecraftプログラミング体験イメージ≫
３．お客さまのお問い合わせ先
ＮｉＥＷ株式会社 イベント事業部 Mail：event_div@niew.jp
【参 考】ＮｉＥＷ株式会社について
（１）会社名 ＮｉＥＷ株式会社
（２）代表者 柏井 万作
（３）所在地 東京都世田谷区羽根木１－１９－１０ クレアーレ羽根木３０１
（４）ＵＲＬ https://niew.jp/
（５）事業内容 アーティスト事業、イベント・メディア事業、クリエイティブ事業
（６）設立 ２０２２年７月２２日
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp