マスコットチャームになったスミスキーと一緒に出かけよう！『SMISKI Plush Key Chain』が9月24日(水)より発売！

株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Plush Key Chain（スミスキー プラッシュ キーチェーン）』を9月24日(水)より販売開始します。今年で10周年を迎えた、世界中で愛されるキャラクター「スミスキー」。これまで発見された数多くのスミスキーの中から、「ヒザカカエスキー」と「ブラサガリスキー」が手のひらサイズのマスコットチャームになって登場。シュールでかわいらしいスミスキーを連れてお出かけしてみませんか？

10周年を迎えた「スミスキー」より、初のマスコットチャームが登場！

あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」より、『SMISKI Plush Key Chain』が新登場。

これまで発見された数多くのスミスキーの中から、ちょこんと膝を抱える「ヒザカカエスキー」とお気に入りの場所にぶら下がる姿が可愛い「ブラサガリスキー」があなたのことをそっと見守ります。

スミスキーを連れて、日常のひとコマがちょっと特別に。

マスコットチャームになったスミスキーを、お気に入りのアイテムにつけて一緒にお出かけしよう！

リュックやショルダーバッグ、ポーチなど、身の回りのアイテムにつけることで、毎日の通勤・通学、休日のお出かけ中も、スミスキーとずっと一緒。

さまざまな場所にスミスキーを連れて行くことで、あなただけの思い出ができるはず。

スミスキーの愛らしい表情をマスコットチャームでも再現。

スミスキーのシュールで愛らしい表情を、マスコットチャームでもしっかりと再現。手のひらに乗せたくなるサイズ感と、ついなでたくなる心地よい手触りで、ふとした瞬間にあなたの心をそっとほぐしてくれます。

ヒザカカエスキーブラサガリスキー

【商品概要】

商品名：『SMISKI Plush Key Chain（スミスキー プラッシュ キーチェーン）』

価格：税込 1,980円（税抜 1,800円）

種類：2種類

商品サイズ：

ヒザカカエスキー W64.8×H173×D129 / mm

ブラサガリスキーW120×H196×D83.6 / mm

※2025年9月24日(水)より販売開始予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。



【スミスキー取り扱い店舗】

LOFT/ヴィレッジヴァンガード/ハンズ/キデイランドをはじめ、全国バラエティショップで取り扱い中♪

店舗リストはこちら： https://smiski.com/wheretobuy/

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

【ドリームズオンラインショップでは、9月10日(水)正午より商品受注を開始！】

▼ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/156931/179603/list.html

▼Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/smiski_plushkeychain

・スミスキーとは

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

2015年に日本で誕生したスミスキーは、今年で10周年を迎えました。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続けます。



