「グラングリーン大阪に誕生する高級シェアオフィス。ひと足早くご見学になりませんか？」11月に誕生するザ・コレクティブ グラングリーン大阪、9月24日（水）と25日（木）にオープンハウスを開催。

JustCo Japan株式会社写真提供：提供：グラングリーン大阪開発事業者

シンガポール発のプレミアムコワーキングブランドJustCoは、卓越したホスピタリティとアメニティを備えたザ・コレクティブ グラングリーン大阪を、2025年11月（予定）にグラングリーン大阪 南館パークタワー9階にオープンします。オープンに先駆けて、9月24日（水）と25日（木）の2日間、オープンハウスを開催します。

＜予約制＞ ザ・コレクティブ グラングリーン大阪オープンハウス

グラングリーン大阪に誕生する高級シェアオフィス。ひと足早くご見学になりませんか？

オープンハウスでは、ブランドコンセプトから施設の詳細のご説明、オープン前のフロアやテナント従業員専用フロアもご案内いたします。

<概要>

- 開催場所：ザ・コレクティブ グラングリーン大阪ギャラリー（〒530-0011大阪府大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪 南館 パークタワー6階 Googleマップ(https://maps.app.goo.gl/g4ARsnK6eyp3sr1U7)- 開催日：2025年9月24日（水）・25日（木）9:00 ~ 18:00**最終のご案内開始時間は17時からとなります。- ご予約はこちらから(https://forms.office.com/r/SqXiGMYNaH)

ご来場いただいた方には、先行予約特典 をご案内いたします。

また、ご来場記念品として、ザ・コレクティブのオリジナルグッズもご用意しております。

まるでホテルのような、こだわりのホスピタリティ

写真：モーニングリチュアル&アペリティフアワー（ザ・コレクティブ グラントウキョウサウスタワーでのサービス提供風景）

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪では、毎日の朝食サービス、平日の夕方からはアペリティアワーとしてワインやビールなどもご提供し、金曜日には専属バーテンダーによるカクテルもお楽しみいただけます。さらに、 オフィススペース内のワークステーションには、人間工学に基づいてデザインされたHerman Millerのアーロンチェアと電動昇降デスクを採用しました。

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪は、通常のコワーキングスペースやシェアオフィスでは得られない、洗練されたホスピタリティをご提供し、会員の皆さまに極上のワークスペース体験をお届けします。

写真：Herman Millerアーロンチェア & Benel電動昇降デスク＆ナップルーム

オフィススペース内のワークステーションには、人間工学に基づいてデザインされたHerman Millerのアーロンチェアと電動昇降式デスクを採用し、さらに仕事の生産性向上のためのNap（お昼寝）スペースもご用意しております。また、すべてのセンターにおいて日本語・英語のバイリンガル対応を行っておりますので、海外からお越しの方でも安心してご利用いただけます。

伝統と革新、そして自然が美しく調和した空間

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪は、大都市の中心にありながら、自然とのつながりを感じられる「うめきた公園」との空間的な連続性を意識し、伝統と革新、そして自然が美しく調和した空間を実現しています。

イメージ:レセプションイメージ:グランドラウンジイメージ:グランドラウンジイメージ：ホットデスクイメージ：プライベートスイートイメージ：エンタープライズスイートイメージ：カンファレンスルーム

企業ブランディングと人材戦略を飛躍させる理想的なロケーション

昨年の一部先行開業以来、累計1,000万人以上の来訪者を記録し、多くのメディアでも取り上げられている「グラングリーン大阪」は、大阪のみならず、日本を代表する商業・オフィス複合施設として注目を集めています。この地にオフィスを構えることは、企業のブランド価値をさらに高める大きな一歩となるでしょう。

ザ・コレクティブ グラングリーン大阪公式WEBサイトへのリンク(https://justcoglobal.com/thecollective/osaka/jp/?&utm_campaign=osk_the_collective_gen_camloc_2509&utm_source=pr&utm_medium=paid_search&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=top_cta&utm_objective=mofu&utm_agency=fpd_sg)

内見やお打ち合わせをご希望される場合は、下記URLのお問い合わせフォームへのリンクよりお気軽にお問い合わせくだい。

お問い合わせフォームへのリンク(https://www.justcoglobal.com/jp/talk-to-us/?&utm_campaign=osk_the_collective_gen_camloc_2509&utm_source=pr&utm_medium=paid_search&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=top_cta&utm_objective=mofu&utm_agency=fpd_sg)

JustCoのご紹介

JustCo（ジャストコ）は、2011年にシンガポールで設立。累計で10万人以上の会員を擁し、アジア主要都市で合計50拠点以上を展開している、アジアにおけるフレキシブルオフィス市場のリーディングカンパニーです。日本では渋谷ヒカリエ、JR新宿ミライナタワー、東京駅グラントウキョウサウスタワーなど、東京を代表するターミナル駅に直結したAグレードのオフィスビルで400席以上の大型コワーキングスペースを展開し、2025年11月に大阪初となる高級シェアオフィス「ザ・コレクティブ グラングリーン大阪」を開業予定。

JustCo公式WEBサイトへのリンク(https://www.justcoglobal.com/jp/?&utm_campaign=osk_the_collective_gen_camloc_2509&utm_source=pr&utm_medium=paid_search&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=top_cta&utm_objective=mofu&utm_agency=fpd_sg)