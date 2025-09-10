【ルイ・ヴィトン】チェイス・インフィニティが映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」プレミアで着用したドレスのサヴォアフェール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

チェイス・インフィニティが、ロサンゼルスで開催された映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」プレミアにルイ・ヴィトンのカスタムメイドドレスを着用し登場しました。



チェイス・インフィニティは、カスタムメイドのシャンパンカラーのホルターネック刺繍ドレスとプラットフォームサンダルを合わせました。

チェイス・インフィニティが着用したシャンパンカラーのサテンドレスは、フロント中央にカットアウトをあしらったナロ―Vネックのデザインで、繊細な刺繍はすべて手作業によって施されています。

この刺繍は、1860年のアーカイブから着想を得たスパイラル模様で、ファセットカットのシルバーチューブとロングビーズが交互に配置されています。制作には40万個のパールとチューブが使用され、完成までに900時間を要しました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

