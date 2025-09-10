スミからあなたの誕生日をお祝い…？今年で10周年を迎えた「スミスキー」より、『SMISKI Birthday Series(スミスキー バースデーシリーズ)』が9月19日(金)に発売。

株式会社ドリームズ株式会社ドリームズ（本社：東京都新宿区/代表取締役 添谷徹）は、あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」のミニフィギュア新シリーズ『SMISKI Birthday Series（スミスキー バースデーシリーズ）』を9月19日（金）に発売します。今年で10周年を迎えた、スミが好きなあなたを見守る妖精「スミスキー」より待望の新シリーズ『SMISKI Birthday Series』が登場。本シリーズでは、誕生日を迎えるあなたをお部屋のスミでひっそりとお祝いしているスミスキーが新たに発見されました。個性豊かな6種類＋シークレット1種類のスミスキーがラインナップ。箱を開けるまでどのフィギュアが出るかわからないブラインドパッケージ仕様で、大切な人に贈るバースデーギフトとしてもおすすめです。

あなたを見守るスミが好きな妖精「スミスキー」が、お部屋のスミであなたをお祝い♪

「スミからおめでとう…？」

あなたの部屋のスミで不思議な妖精が誕生日パーティー？

今年で10周年を迎えた、スミが好きなあなたを見守る妖精「スミスキー」より待望の新シリーズ『SMISKI Birthday Series（スミスキー バースデーシリーズ）』が登場。本シリーズでは、誕生日を迎えるあなたをお部屋のスミでひっそりとお祝いしているスミスキーが新たに発見されました。

誕生日を迎えるあなたにメッセージを伝える「メッセージスキー」やリボンを巻いてプレゼントのフリをする「プレゼントスキー」、バースデーケーキをつまみ食いしている「ツマミグイスキー」など、個性豊かな6種類＋シークレット1種類のスミスキーがラインナップ。

光を吸収し、暗くなると発光する蓄光素材を使用しているため、暗闇ではポワっと光ります。

誕生日パーティー中にお部屋を暗くすると、ひっそりと隠れていたスミスキーを発見できるかも…？

バースデーギフトにもおすすめ！どのスミスキーに出会えるかは、箱を開けてからのお楽しみ♪

箱を開けるまでどのフィギュアが出るかわからないブラインドパッケージ仕様です。「どのスミスキーと出会えるかな？」そんなワクワク感を味わいながら、開封できる楽しさがあります。大切な人に贈るバースデーギフトとしてもおすすめです。

SMISKI Birthday Series ラインナップ(全6種類＋シークレット1種類)

ブーケスキー

ブーケを贈るスミスキー。ちょっぴりキザなロマンチスト。

プレゼントスキー

プレゼントのフリをするスミスキー。誰かもらってくれないかな？

クラッカースキー

クラッカーを鳴らすスミスキー。パーティー好きなお調子者。

メッセージスキー

メッセージを伝えるスミスキー。気持ちを素直に伝えられない恥ずかしがり屋。

チビカザリスキー

飾りつけをするスミスキー。次はどこを飾ろうかな？

ツマミグイスキー

誕生日ケーキをつまみ食いするスミスキー。お腹いっぱい。もう食べられない。

商品概要

■商品名：『SMISKI Birthday Series』 （カナ表記）スミスキー バースデーシリーズ

■価格：税込1,210円(税抜1,100円)

■種類：6種類＋シークレット1種類

※何が出るかわからないブラインドパッケージ仕様です。

■商品素材：ATBC-PVC

■商品サイズ：約W28~74×H41~76×D15~43/mm

■質量：約23~33/g

※フィギュアの大きさと重さはフィギュアの種類により異なります。

■パッケージサイズ：約W60×H80×D52/mm

■ディスプレイボックスサイズ：約W244×H85×D160/mm

※2025年9月19日(金)発売予定です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。



【スミスキー取り扱い店舗】

LOFT/ヴィレッジヴァンガード/ハンズ/キデイランドをはじめ、全国バラエティショップで取り扱い中♪

店舗リストはこちら： https://smiski.com/wheretobuy/

※商品の取り扱い状況は店舗により異なります。詳細はお近くの販売店舗までお問合せください。

【ドリームズオンラインショップでは、9月10日(水)正午より商品受注を開始！】

・ドリームズオンラインショップ

https://www.dreams6-shop.com/SHOP/SMI66474.html

・Sonny Angel Online Store

https://www.sonnyangelstore.com/products/smiski_birthday



■『SMISKI Birthday Series』商品詳細はこちら＞＞ https://smiski.com/news/20250905/

今年で10周年！これからもあなたの日常のスミにひっそりと。

「スミが好き」なスミスキーは、ものかげにひっそり暮らす不思議な妖精。

日中は住人のおジャマにならないようひっそりと影をひそめていますが、夜になるとぽわっと光りを放つため、姿が見えるようになります。スミスキーにはそれぞれ個性があり、ヒザを抱えて座っていたり、寝転がっていたり、その生態は未だナゾにつつまれています。

2015年に日本で誕生したスミスキーは、今年で10周年を迎えました。これからも日常のスミからひっそりと、あなたのことを見守り続けます。



会社概要

会社名：株式会社ドリームズ

本社所在地：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-14-3 八達ビル

TEL:03-5332-3955 FAX:03-5332-3866