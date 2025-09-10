ジャパンラグビー・リーグワン所属チーム「浦安D-Rocks」とのプラチナパートナー契約締結のお知らせ

東京センチュリー株式会社

東京センチュリー株式会社（以下、当社）は、株式会社NTT Sports X（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋 英樹）が運営するジャパンラグビー リーグワン所属チーム「浦安D-Rocks」と、プラチナパートナーシップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

浦安D-Rocksと当社は、本パートナーシップを通じてラグビーの価値の最大化だけでなく、スポーツを通じた地域社会への貢献、次世代育成、そして持続可能な社会の実現に向けて連携を強化してまいります。

浦安D-Rocksは、ラグビーを通じて「チーム強化に加えて、社会・地域の課題にも積極的に取り組むクラブを目指す」ことをビジョンに掲げ、地域密着型のクラブ運営を展開しています。一方、当社は、祖業のリースを基盤とし、国内外のパートナー企業との共創による「金融×サービス×事業」を融合したビジネスモデルによって循環型経済社会への実現に貢献し、地球規模の社会課題の解決に取り組んでいます。

2025年12月に開幕するNTTジャパンラグビー リーグワン2025-26を一枚岩となって戦い抜き、ディビジョン１で中長期的にプレーオフ、決勝進出を共に目指してまいります。

株式会社NTT Sports X 代表取締役社長 高橋 英樹 様

「東京センチュリー様とのパートナーシップは、クラブの成長を加速させるとともに、社会的価値の創出においても極めて重要な礎となります。スポーツの力を通じて、地域社会や次世代にポジティブな影響をもたらす取り組みを、共に推進できることを心より嬉しく思います。未来に向けて、力強く歩みを進めてまいります。」

東京センチュリー株式会社 代表取締役社長 藤原 弘治

「当社は、『その挑戦に、力を。』のコーポレートスローガンの下、お客さまや取引先の挑戦をサポートしています。浦安D-Rocks様の挑戦と情熱に深く共感し、プラチナパートナーとして活動を支援するに至りました。スポーツの力を活かし、社会にポジティブなインパクトを与える活動を共に進めてまいります。」

東京センチュリー株式会社

東京センチュリーは、リースを祖業とし、国内外のパートナー企業との共創による「金融×サービス×事業」を融合したビジネスモデルを展開する業界トップクラスの金融・サービス企業です。

広範な顧客基盤を有する「国内リース事業分野」、法人・個人向けオートリースにレンタカーを擁する「オートモビリティ事業分野」、航空機や不動産を中心に成長を牽引する「スペシャルティ事業分野」、世界30以上の国と地域に拠点網を有する「国際事業分野」、太陽光発電や蓄電池等の再生可能エネルギー関連事業を展開する「環境インフラ事業分野」の5つの分野で事業を展開。幅広い事業領域で社会課題の解決に貢献する独自の金融・サービスを提供しております。