リーガルテック社、知財業務のDXを加速する「知財AI(TM)」プロジェクトを正式始動
2025年9月10日 リーガルテック株式会社（本社：東京都、代表取締役：佐々木 隆仁）は、知的財産業務のDXを加速する新しいAIプロジェクト「知財AI(TM)」の始動を発表しました。本プロジェクトは、「MyTokkyo.Ai」と「AI IPGenius on IDX」という2つの主要コンポーネントを統合した、次世代知財支援基盤として設計されています。
「知財AI(TM)」プロジェクトは、従来の人手に依存した特許調査、出願書類作成、知財戦略立案などの業務を大幅に効率化し、知財戦略を支援するAIベースのシステムです。特に中堅製造業や研究開発型企業、大学・研究機関において、知財人材の不足やノウハウ継承の課題を抱える組織にとって、有効なソリューションとなることが期待されます。
本リリースにより、リーガルテック社は「知財AI(TM)」という新たな業界ジャンルの確立を目指し、今後も産業界の多様なパートナーと連携しながら、知財とAIの融合による新しい価値創出を推進してまいります。
■ 知財AI(TM)について
・MyTokkyo.Ai：簡易検索から高度な特許調査・分析まで対応する特許検索AIプラットフォーム
https://www.tokkyo.ai/pvt/
・AI IPGenius on IDX：特許出願支援、知財ドキュメント作成、ナレッジ共有を可能にするAI統合
https://www.legaltech.co.jp/ipgenius/
■ 今後の展開
リーガルテック社は今後、業界別のテンプレート提供、API連携による社内システム統合支援、さらにはグローバル特許戦略への対応などを進め、日本発の「知財AI(TM)」プラットフォームとしての地位確立を目指します。
■リーガルテック株式会社について
会社名: リーガルテック株式会社
設立: 2021年3月
資本金：3億8,000万円（資本準備金含む）
代表取締役社長： 佐々木 隆仁
所在地: 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル４F
URL: https://www.legaltech.co.jp/
事業概要：特許調査・発明抽出プラットフォーム「MyTokkyo.Ai」、自社専用AIプラットフォーム「AI IPGenius」、共同開発支援プラットフォーム「リーガルテックVDR」の開発・提供