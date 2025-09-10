プレミアムバーボンが手軽に飲めるRTD　「ワイルドターキー バーボンハイボール 8% 350ml」がリニューアル

CAMPARI JAPAN株式会社

CAMPARI JAPAN株式会社(本社：東京都港区／代表取締役社長：阿部 哲)は、ワイルドターキーブランドより「ワイルドターキー バーボンハイボール 8% 350ml」を、2025年9月24日(水)よりリニューアル発売いたします。

多くのお客様にワイルドターキーブランドをお試しいただき、ブランド浸透が図れるよう、本年3月お買い求めやすい価格に改定致しました。よりワイルドターキーらしいハイボールを、お客様に飲んでいただくため、リニューアル発売させていただきます。

ワイルドターキーの味わいをそのまま楽しめる本格ハイボールがリニューアル

「ワイルドターキー」のバーボンらしい甘みや香りとしっかりとした味わいを、更に引き出したハイボール。強炭酸で仕上げることにより、爽快感を感じることができ、飲み飽きのしない商品に仕上がりました。食中酒としてはもちろん、お酒時間をゆっくり楽しむ際もおすすめです。

ボトル商品のラベルデザインと親和性を高め、ワイルドターキーの個性をシンプルかつ大胆に体現したパッケージにリニューアル

力強いブランドロゴとともにあしらわれたブランド名の由来となるターキー(七面鳥)は、ウイスキー愛飲家からは即座に「ワイルドターキー」と認識され、初めて見た方にもしっかりと印象づけるアイコンとなっております。今回のリニューアルで、ブランドアイコンを更に大きく配置することで、「信念に基づくバーボンづくり」「流行に左右されないしっかりとした味わい」といったブランドの個性を強く体現しました。白を基調にしたデザインにすることで、プレミアムにふさわしい質感も高め、店頭で思わず手に取りたくなります。

おすすめの楽しみ方

よく冷やしてそのまま缶からでも、氷を入れたグラスに注いでも、ワイルドターキーらしいバーボンのしっかりとした味わいが楽しめます。

ワイルドターキーについて

ケンタッキーを代表するプレミアム バーボン・ライウイスキーのブランド。

「ワイルドターキー」の名は、1942年に往時のオースティン・ニコルズ社の社長、トーマス・マッカーシーが自慢の101プルーフ（アルコール度数50.5度）のバーボンを、七面鳥ハンティング仲間にふるまったところ好評を博し、仲間の一人が七面鳥にちなんで名付けたことに由来します。

その特徴は、スパイシーでバニラのような香りと甘み、上質なまろやかさを持つことです。味わいの秘密は、原材料におけるコーンの比率を低く抑えてライ麦や大麦麦芽をふんだんに使い、ライムストーン（石灰岩）の層でろ過された天然水と自家製酵母で醸し蒸留した原酒を、アリゲーターチャーと呼ばれる新樽の内側を最も強く焦がしたものを使用して熟成していることです。

作り手は2001年にバーボンの殿堂入りをした現役最年長マスターディスティラーのジミー・ラッセル、初の父子で殿堂入りを果たしたジミーの息子であり共同マスターディスティラーのエディー・ラッセル、祖父・父に続いて蒸溜所に入りアソシエートブレンダーとして活躍するブルース・ラッセルと、三代にわたりワイルドターキーの味わいを支えています。

日本でのラインナップには主力製品の8年の他、スタンダード、12年、ライ、レアブリード、限定版のマスターズキープシリーズなどがございます。

エディー・ラッセル(左)、ブルース・ラッセル（中央）、ジミー・ラッセル(右)

■製品概要

【品名】ワイルドターキー バーボンハイボール 8％ 350ml

【容量】350ml

【アルコール度数】8%

【希望小売価格(税抜)】238円

【原産国】日本(ケンタッキーストレートバーボンを日本で加工)

【品目】ウイスキー（発泡性）

製品に関するお問い合わせ

CAMPARI JAPAN株式会社 カスタマーサービス

TEL: 03-6455-5810

FAX: 03-6631-0760

メール：customerservice_jp@campari.com

営業時間:月曜～金曜（9:00～18:00）

定休日：土日祝日