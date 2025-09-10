頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』2025年9月25日(木)発売！ 3種の裏表紙決定のお知らせ

株式会社光文社

9月25日に発売する頓知気さきなさんの待望のフォトスタイルブックの3種の裏表紙（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版）が決定いたしました。

通常版の裏表紙は、熱海ロケ初日の古民家でのショット。温かな日差しのなかでランジェリー姿でくつろぐ頓知気さん。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、昭和レトロな温泉で水鉄砲を持ってポーズを決めた1枚。楽天ブックス限定版の裏表紙は、温泉の湯船に浸かってリラックスしている頓知気さんを上から撮ったショットになっています。

頓知気さんが今まで見せたことのないという自然体な表情の裏表紙にもぜひご注目ください。

また、9月27日（土）13時より、東京・池袋のHMVエソラ池袋でお渡し会イベントが決定しましたので、併せてお知らせします。イベント特典もありますので、詳細はHMV エソラ池袋のHPをご覧ください。

■HMVエソラ池袋イベントページ：https://www.hmv.co.jp/store/event/53735/

通常版裏表紙「熱海ロケのファーストショットなのでまだちょっと緊張していたんですが、窓際がとてもポカポカしていて、ゆったりした穏やかななかで撮影ができ、徐々に緊張がほぐれていきました」（頓知気さきな） 撮影・松岡一哲セブンネットショッピング限定版 裏表紙「温泉の壁面のタイルに描かれた絵がとってもポップで可愛くてテンションが上がりました。ヒーローにハマっていたので、水鉄砲でいくつかポーズをとったなかの1枚です」（頓知気さきな）撮影・松岡一哲楽天ブックス限定版 裏表紙「このフォトスタイルブックには、今まで見せたことのない自然体な私がたくさん写っています。温泉に浸かってリラックスしているこんな表情もかなりレアだと思います」（頓知気さきな） 撮影・松岡一哲

◎カバー３種はこちらになります

通常版カバー熱海ロケ2日目の朝に撮影された寝起きショット。「本気のすっぴんです。髪の毛もセットしてないし、メイクもしてない、本当に寝起きみたいな感じで撮影したんですが、実は撮影の前にメイクさんとか女子チームでラジオ体操をしたので、目は意外とパッチリしています（笑）。運動してすごく気持ちのいい朝でした」（頓知気さきな） 撮影・松岡一哲セブンネットショッピング限定版カバー夜のホテルの部屋で撮影したインナーを脱いでいるショット。「この撮影では、大人な表情で決めている写真もたくさんあるんですけど、表紙に選んだのは、照れ隠しでちょっとチョケてるほうの私です（笑）」（頓知気さきな） 撮影・松岡一哲楽天ブックス限定版カバー熱海ロケ初日に訪れた古民家で撮影したショット。「強い日差しの中で撮ったんですが、影の出方がすごくきれいで、ちょっと眩しそうな表情が"大人っぽさ"と"可愛さ"の両面を醸し出していると、撮影チームにも大好評な1枚です。自分でもあまり見たことのない表情だなと思います」（頓知気さきな）撮影・松岡一哲

【フォトスタイルブック概要】

姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleでの音楽活動やファッション誌『bis』のレギュラーモデルとして活躍する頓知気さきなの魅力を凝縮した、待望のフォトスタイルブックが9月25日に発売されることが決定しました。83ページに及ぶ撮り下ろしグラビア編は、１泊2日の熱海ひとり旅を、頓知気が撮ってほしかったというフォトグラファー・松岡一哲氏が撮影。築100年の別荘やレトロな温泉街など、昭和にタイムスリップしたような情景のなかで撮影が行われました。また、熱海港からフェリーで30分ほどの初島では、紺碧の海や大自然を堪能する素顔の彼女も収録。温泉での水着姿では"天性の美少女感"を、ホテルの一室でのランジェリーカットでは"25歳の大人の表情"を披露。対照的な彼女の魅力が詰まったグラビアとなっています。

全26ページにわたる読み物編では、素顔に迫るロングインタビューに加え、"色"にこだわる彼女が、さまざまな色の組み合わせをテーマに綴ったポエム企画や、100問100答なども収録。彼女の思考や感性をより深く知ることができる内容となっています。

25歳の頓知気さきなの魅力が詰まった初めてのフォトスタイルブックをどうぞお楽しみに！

【頓知気さきなさんコメント】

「フォトブックを出せると聞いたときは、『bis』の世界観が大好きなので、『bis』にプロデュースしてもらって1冊まるまる私の本ができるというのがすごくうれしかったです。グラビア編の撮影は、１泊2日で熱海に行ったんですけど、1泊とは思えないほどすごく濃密な2日間でした。楽しくて、ずっとしゃべってニコニコしていたらあっという間に終わっていた感じです。大好きなフォトグラファーの松岡一哲さんに撮っていただけたことも本当にうれしかったし、写真もめちゃくちゃ素敵で。今まででいちばんありのままの表情を引き出してもらえたと思います。ナチュラルな写真がいっぱいあって、自分でも新しい発見でした。

読み物では100問100答など、日ごろからインスタのストーリーで、いろんな質問返しをしているんですけど、消えるものでなく、それを本というかたちで残せるのがすごくうれしいし、ファンのみなさんにも喜んでもらえたらもっともっと幸せです」

PROFILE

とんちきさきな 25歳 2000年3月6日生まれ 大阪府出身 T160 B型 2018年に姉の戦慄かなのとのセルフプロデュースユニット・femme fataleとしてデビューし、活動中。2019年にミスiD2019を受賞。2019年5月より「青春高校３年C組」に合格し、クラスメイトとして出演。シングルのセンターを務める。2022年8月から『bis』レギュラーモデルに。2023年より本格的にソロ活動もスタート。

●写真集概要

書名:頓知気さきなフォトスタイルブック『また明日！』

bis編集部編

光文社刊

発売日／2025年9月25日（木）

定価／2,970円（税込み）

判型／B5判ソフト

内容／120ページ

〈封入特典〉メッセージ＆サイン入りポストカード1枚（全4種）

ISBN／978-4-334-10763-5

通常版のほかに、セブンネットショッピング限定カバー版、

楽天ブックス限定カバー版も発売

◎写真集公式Xはこちらになります

頓知気さきな フォトスタイルブック【公式】＠tonchiki_book