話題の絵師が集結！『絵師3人展-まなざしの記憶-』開催決定

アールビバン株式会社

アールビバン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：野澤克巳）は、展示販売会の新企画『絵師3人展-まなざしの記憶-』を開催いたします。

イベント概要

絵師3人展-まなざしの記憶- 入場無料／絵画・グッズ展示販売会

本展は、人気絵師である 藤ちょこ・ふーみ・美和野らぐ のオリジナル版画作品を展示・販売する企画展です。

3名のイラストをもとに、日本屈指の専門工房で制作されたオリジナル版画作品を一堂に公開します。

本展はテーマを「まなざし」と題し、少女たちの視線を通じて、観る人の感情や記憶に触れる作品を展開します。

個性豊かな世界観を同時に体験できる、貴重な機会となっております。

参加絵師紹介

藤ちょこ

キャラクターデザイン、ライトノベルの装画・挿絵、TCGイラスト、ゲームやキャラクターデザイン、専門学校でのライブペイント・講師など、その活動は多岐に渡る。

公式X：@fuzichoco(https://x.com/fuzichoco)

Instagram：@fuzichoco31(https://www.instagram.com/fuzichoco31/)

ふーみ

サークル・ラジアルエンジン主宰。アニメ化を含むライトノベルの挿絵、 Vtuberやソーシャルゲーム等の多数のキャラクターデザインを手がける。

公式X：@fuumiisc(https://x.com/fuumiisc)

Instagram：@fuumiisc(https://www.instagram.com/fuumiisc/)

美和野らぐ

VTuberのキャラクターデザイン、ライトノベルのイラスト担当、専門学校のイラスト講座の講師など、様々なジャンルで活躍するイラストレーター。

公式X：@rag_ragko(https://x.com/rag_ragko)

Instagram：@miwano_rag(https://www.instagram.com/miwano_rag/)

イベント概要

タイトル：絵師3人展-まなざしの記憶-

内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会

会期：2025年10月より、全国主要都市で順次開催予定

東京：池袋サンシャインシティ 展示ホールD

2025年10月3日（金）～10月5日（日）

※上記以外の会場・日程は公式サイトにて随時公開予定。

公式サイト：http://clear-artv.com

公式X：@illustrator_fes(https://x.com/illustrator_fes)

Instagram：@artjeuness(https://www.instagram.com/artjeuness/)

主催：アールビバン株式会社

開催会場

東京・池袋をはじめ、新宿・岡山・埼玉・札幌など全国各地で順次開催予定。

詳細・追加会場は公式サイトで随時更新いたします。

ご予約者特典

公式サイトからご予約のうえご来場いただいた方には、展示販売会用特製カタログをプレゼント。

※特典は予告なく変更になる場合がございます。

期間限定！SNS投稿キャンペーン開催

開催期間中、会場ポスターを撮影し「#まなざしの記憶展」を付けてXまたはInstagramに投稿すると、抽選で直筆サイン入りノベルティが当たります（10名様）。

開催期間：10/3(金)～10/13(月)

<参加方法>

１.アールジュネス公式アカウントいずれかをフォロー

X：@illustrator_fes(https://x.com/illustrator_fes) / Instagram：@artjeuness(https://www.instagram.com/artjeuness/)

２.会場入口ポスターを撮影（※会場内は一部撮影禁止）

３.ハッシュタグ #まなざしの記憶展 を付けてXまたはInstagramに投稿

※本企画は予告なく変更・中止となる場合があります。