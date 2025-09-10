”カフェをあなたのオフィスに”という想いから生まれた、オフィス向け定額コーヒーサービス「CAFE-Ni　カフェニ」。10月1日提供開始。

月額8,800円から始められるオフィス向け定額コーヒーサービス

ダートコーヒー株式会社業界最安水準の月額8,800円で始められるオフィス向け定額コーヒーサービス。ご利用シーンにマッチしたコーヒーマシンを選択可能。豆の追加も1kg/2,600円でお得。初期導入費も不要で始めやすい。ビルとマグカップを融合させたロゴデザインで、”カフェをあなたのオフィスに”を再現

CAFE-Ni(カフェニ)は月額8,800円から利用できるオフィス向け定額コーヒーサービスです。

毎月1kgの高品質なコーヒー豆が届き、社員のリフレッシュや職場のコミュニケーション促進、来客対応の質向上に役立ちます。

さらに砂糖やミルク、ガムシロップ、紙カップなどもまとめて注文できるため、在庫管理の無駄を省き、効率的に本格コーヒー環境を整えることができます。

豆の追加購入も可能、1kg/2,600円でお得

鮮度の良い豆は香りも味わいも違います

追加の豆は1kg 2,600円の低価格でご購入可能です。ご用意する豆は、CAFE-Niブレンド、炭火コーヒー、モカブレンドの3種類。お好みの味わいをお選びいただけます。

国際資格を持った焙煎士が品質管理しております。焙煎して数日以内の新鮮な豆が届きますので、最高の香りや味わいをお楽しみください。

ご利用シーンにマッチしたコーヒーマシンを選択可能

オフィスでの休憩やリフレッシュの時間に最適なコーヒーマシンをご用意しています。

挽きたての1杯をすぐに楽しめる全自動マシンや、8～10杯をまとめて抽出できるドリップマシンなど、利用シーンに応じてお選びいただけます。操作はシンプルで誰でも扱いやすく、安定した品質のコーヒーを提供可能。

香り高いコーヒーが日常のオフィス空間をより快適に彩ります。

初期導入費用が不要

CAFE-Niは初期導入費用が一切かからないため、初回手数料やマシンの保証料も不要です。導入時に余計なコストが発生しないので、安心して気軽にスタートできます。月額料金のみで本格的なコーヒー環境を整えられ、社員の満足度やリフレッシュ効果、来客対応の質向上にも直結。無駄な負担を省き、コストと利便性を両立できるのが大きな魅力です。

「CAFE-Ni カフェニ」誕生の背景

創業67年のダートコーヒーは、和歌山県内の喫茶店・カフェなどの飲食店へコーヒーを届けてきました。

忙しいオフィスでも、カフェのような香り高く新鮮なコーヒーを飲んでいただきたい──そんな想いから生まれたのが「CAFE-Ni カフェニ」です。

1958年創業のダートコーヒーは、長年にわたり飲食店向けに焙煎したコーヒー豆を提供してきました。その経験と品質管理のノウハウを活かし、オフィスでも本格的なコーヒー体験を届けられる形で誕生しました。

オフィスのちょっとした休憩時間もカフェのひとときに変える──それがCAFE-Niの目指す姿です。

【本件に関するお問い合わせ】

会社名：ダートコーヒー株式会社

広報担当：石原稔也

TEL：073-451-2155(代)

Email：cafe-ni@dart-coffee.com

- CAFE-Ni カフェニ 公式サイト：https://dart-coffee.com/cafe-ni/