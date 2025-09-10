LAUT製AERO HOLO -- iPhone 17用眩いホログラフィックスタイル

ハンブルク、ドイツ、2025年9月10日 /PRNewswire/ -- LAUTの最新iPhone 17ケース「AERO HOLO」でスポットライトを浴びましょう。眩いホログラフィックスタイルと妥協のない日常保護を融合させた逸品です。



LAUTの最新iPhone 17ケース「AERO HOLO」



AERO HOLOの輝く虹のような仕上げが、iPhoneを真の主張あるアイテムへと変えます。夢のようなパステル調の「Holo Pearl」を選ぶか、鮮烈な虹色トーンの「Holo Midnight」で大胆に決めてください。光の下で傾ければ、プリズムを手にしているかのように色が踊ります。

顧客が気に入る理由：

21ft / 6.4m落下保護 - 予期せぬ瞬間にも耐える頑丈な構造。

360°エアクッションテクノロジー - 全方向からの衝撃吸収。

MagSafe®対応 - MagSafe®アクセサリ全てで信頼性の高い、埃の入らない充電を実現します。

軽量と耐久性 - スリムなプロファイルで強力な保護を実現します。

クリスタルクリアな背面がiPhoneの洗練されたデザインを引き立て、LAUTの象徴的なホログラフィックな輝きがさらに魅力を高めます。楽しく、保護性に優れ、さりげなくスタイリッシュなAERO HOLOは、スマートフォンを際立たせたいすべての人にとって、日常使いに最適なアップグレードです。

iPhone 17シリーズ全体で現在ご利用いただけます。

AERO HOLOを発見し、Carbon Matter、Crystal Matter X、Huex Wave、AERO Protect、KEV ProtectなどLAUTの製品をもっとご覧ください。

詳細はこちら：https://bit.ly/3UXF9PU

（日本語リリース：クライアント提供）

