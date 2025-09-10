伝統と革新の未来を拓く一杯──Japanese Soba Noodles 蔦 × 飯田商店「友へ2025 - 未来 -」9月19日開催！
それぞれの想い描く「未来 - FUTURE- 」
今年で３回目を迎える「友へ」。
9月19日（金）『Japanese Soba Noodles 蔦』と『飯田商店』が未来をテーマにした特別なコラボイベントを開催いたします。
大西祐貴の言葉 ――「蔦は、昨日の蔦を超えていく」。
その想いを胸に、私たちは常に昨日よりも良い一杯を目指し続けています。
今回ご用意するのは、２店の情熱が響き合う唯一無二のラーメン御膳。
伝統と革新が織りなす味わいは、きっと皆様の心に新しい驚きと感動を届けることでしょう。
蔦を未来に残すこと、そしてより多くの方に大西のラーメンを味わっていただくこと――
それが今の私たちの使命です。
この日だからこそ味わえる特別な一杯を、ぜひ一緒に楽しんでいただければ幸いです。
Japanese Soba Noodles 蔦 大西祐貴
【「友へ 2025 - 未来 - 」イベント概要】
開催日時：2025年9月19日（金曜日）11時～（完全予約制）
開催場所：Japanese Soba Noodles 蔦
東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1
小田急・東京メトロ代々木上原駅から徒歩2分
料金：友へ2025 - 未来 - 御膳 10,000円（税込）/ 人
御膳では醤油ベースのラーメンをご提供いたします。
また、ご希望のお客様には「連食 - 塩Soba -」5,000円（税込）もご用意しております。
※提供するメニューの詳細の内容につきましては、現段階での内容であり、当日には一部変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
※「連食 - 塩Soba -」をご希望のお客様には、連食代金のみを当日、店舗にてお支払いいただきます。 なお、連食のキャンセルは承っておりません。あらかじめご了承くださいませ。
※ご予約時にお食事代：10,000円(税込)/人のみ事前決済となります。
※当日は、事前決済分との差額・追加のご注文分、お土産代をお会計させていただきます。
予約: OMAKASE予約ページにて9月12日（金）19時～予約スタート
予約サイト: https://yoyaku.at/tsuta_iidashouten
本イベント限定グッズを数量限定でご用意しております。
・Tシャツ5,500円（税込）
・お箸2,200円（税込）
・ぶしゅポン 1,100円（税込）※自家製ぶしゅかんポン酢
※当日ご来店時に先着順になります。数に限りがございますので、当日ご購入いただけない場合もございます。予めご容赦いただけますと幸いです。
【お問い合わせ】
Japanese Soba Noodles 蔦
住所：東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1
電話番号：03-6416-8620(#)
Eメール：info@tsuta79.tokyo
公式サイト：https://www.tsuta79.tokyo/
X：https://x.com/tsutainfo
Instagram：https://www.instagram.com/tsutajapanofficial/
facebook：https://www.facebook.com/jsn.tsuta
TSUTA BEYOND TSUTA ／ 蔦を超える蔦をつくる
2012年1月、大西祐貴が日本のUMAMIのダシ文化を世界に広めたいという思いから、東京巣鴨に「Japanese Soba Noodles 蔦」をオープンしました。
2016年にはラーメン店として世界初のミシュラン一つ星を獲得。
創業以来、ラーメンの無限の創造性と可能性をテーマに置き、日本のUMAMIの食文化と世界中の様々な食材を融合させた一杯をお届けしています。
厳選した安心で安全な国内外の食材を用い、豊富な知識と的確な技術から生まれる和洋中が融合した一杯は当店の特徴であり代名詞です。
2019年12月には代々木上原に移転し、今日に至っています。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
Japanese Soba Noodles 蔦 担当：富井
Eメール：info@tsuta79.tokyo