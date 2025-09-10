ソ・イングクの魅力満載！ファンミやドキュメンタリーを連続特集！CSホームドラマチャンネル

松竹ブロードキャスティング株式会社「Heart Cream」(C)THE STAR E&M

CSホームドラマチャンネルでは【ソ・イングク セレクション】と題して、ソ・イングクの昨年のソウルファンミーティング「Heart Cream」、ドキュメンタリー「SIGnature」を放送するほか、9/14(日)には、2023年の来日コンサート「IN THE X」をアンコール放送します！今後のラインアップもお楽しみに！

【ソ・イングク セレクション】特設ページ↓

ソ・イングク 2024 FANMEETING「Heart Cream」昼公演

ご視聴はこちらから :https://www.homedrama-ch.com/special/seoinguk

CSホームドラマチャンネルで 10/26(日)午後7:00放送！

2024年7月にソウルで開催されたファンミーティング。10月は昼公演の模様をお届け！

（2024年7月6日／韓国 ソウル ミョンファライブホール ）

※1１月は夜公演を放送！

今回のイベントは、ファンと特別な時間を過ごすためにソ・イングクが自ら企画を考えたもの。MCにはバラエティ番組でも共演歴があるシンガー・ソングライターのイ・スンユンを迎え、歌はもちろん、流行のコンテンツにもチャレンジするなど、愛嬌たっぷりな姿を披露する。また、昼公演のゲストには、歌手のK.willが登場。2024年6月に発表した彼の楽曲「僕に似合う別れの歌がない」のMVに出演しているソ・イングクが撮影時を振り返るほか、2人の親交の様子が語られる。

ソ・イングク「SIGnature」The Documentary

CSホームドラマチャンネルで10/19(日)午後6:30放送！

2024年リリースのミニアルバム制作時のインタビューや、来日リリースイベントに密着。また、韓国・ソウルで行なったファンミーティングのリハーサル映像など、今のソ・イングクに迫る！

ミニアルバム『SIGnature』を2024年9月6日に発売したソ・イングク。その制作時のインタビューや、同ミニアルバムのリリースイベントで来日した際の密着映像などをまとめたドキュメンタリー番組をお送りする。このミニアルバムは、ソ・イングク本人がプロデュースしたもので、インストを含む全6曲を収録。タイトルの“SIGnature”は、本作がソ・イングク（SIG）の本質に迫り、自然体そのもの（nature）を表現したことに由来している。2024年6月に韓国で発売したシングル「SEO IN GUK」は、日本iTunesランキングR&B部門で1位を獲得するなど、歌手としての人気も実力もますます高まるばかり。番組では、2024年7月に韓国・ソウルで行なわれたファンミーティングのリハーサル映像なども加え、今のソ・イングクの姿に迫っていく。

SEO IN GUK「IN THE X」日本デビュー１０周年記念ファンコンサート

CSホームドラマチャンネルで

＜東京公演＞9/14(日)午後7:00放送！

＜大阪公演＞10/19(日)午後7:30放送！

2023年11月に日本デビュー10周年を記念したファンコンサート！９月は東京公演の模様をお届け！

（2023年11月14日 東京国際フォーラムホールA）

日本デビュー10周年シングルのタイトル曲である「Don’t Be Jealous」で公演がスタート。1部は「俳優ソ・イングク」として近況を伝えるコーナーや、ファンとコミュニケーションがとれるコーナーなどで盛り上がり、2部では「歌手ソ・イングク」に戻り、日本デビュー曲である「Fly Away」で会場を盛り上げた。「MY LOVE」などの数々のヒット曲と共に、「君という季節」などの日本語の歌も披露し、日本のファンのためのセットリストでファンへの愛情を示した。アンコール曲「All for You」では客席から登場する演出も。さらに、直筆の手紙を日本語で読み上げて10年間一緒にいてくれたファンに真心を伝えた。

(C)THE STAR E&M

ホームドラマチャンネルは、スカパー！、J:COMなどのケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧になれます。

