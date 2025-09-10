生成AI時代の新しいリスクに対応、株式会社夢ふぉと、「卒業アルバムの取扱い」に関する「保護者向け配布資料」を全国の学校に無償提供
◆背景と問題提起
近年、SNSや生成AIの普及により、卒業アルバム写真が不適切に利用される事例が急増しています。
・写真と名前をセットで無断公開
・面白半分の加工や拡散
・性的嫌がらせ目的での編集
こうした行為は、生徒やご家族の心を傷つけるだけでなく、学校に関わるすべての人にとっても望ましくないことです。
◆法的リスクと影響
卒業アルバム写真の不正利用は、単なる「悪ふざけ」で済まない場合があります。
行為の内容によっては、法的な責任や損害賠償の対象となる可能性があります。
抵触しうる法律の例
・名誉毀損（刑法230条）：加工した写真を拡散し、本人や学校の名誉を傷つける行為
・リベンジポルノ防止法：性的嫌がらせ目的で加工した画像を公開・拡散する行為
・著作権法違反：アルバムの画像を無断コピー・配布する行為
・個人情報保護法違反：名前と顔写真を組み合わせ、本人を特定できる形で無断利用する行為
想定される影響例
・法的な責任を問われたり、損害賠償が発生する可能性
・進学や就職の場面で不利になるなど、将来に影響すること
・学校や地域との信頼関係が損なわれること
・インターネットに情報が残り続け、長期的に影響が及ぶこと
一度の軽率な行為でも、自分や大切な人の未来に思わぬ影響を及ぼす可能性があります。
※先生方が保護者・生徒に配布できる詳細資料は、
公式サイトからダウンロードいただけます（無償提供）
ご利用の状況に合わせて編集してご活用ください。
https://www.yumephoto.com/form/download/document/
◆夢ふぉとの取り組み
卒業・卒園アルバム制作に25年以上携わり、累計100万冊以上の実績を持つ夢ふぉとは、安心してアルバムを届けるために以下の取り組みを進めています。
１．生徒・保護者へ配布可能な注意喚起資料の無償提供
学校を通じて保護者に配布可能な公式資料を作成し、全国へ公開。
２．個人情報に配慮した新レイアウト
集合写真中心レイアウト（個人顔写真を避ける構成）
写真と名簿の分離（顔と名前を照合しにくい仕様）
３．技術的な防御策
スキャン防止仕様やコピーガード機能を導入し、不正複製・拡散を困難に。
◆夢ふぉとからのメッセージ
卒業アルバムは、友だちや先生との日々を未来に残す「心の宝物」です。
私たちが伝えたいのは「罰則の怖さ」ではなく、相手の気持ちを思いやり、写真を大切に扱う心です。
夢ふぉとは、「技術 × デザイン × 運用」で、技術だけでは解決できない部分を教育や体制整備で補い、安心して思い出を残せる社会を目指します。
いつか大人になったとき、アルバムを開けばあの日の自分が励ましてくれる。
そんな「心のおまもり」を未来へつなぐために、夢ふぉとは尽力してまいります。
◆「注意喚起」資料のダウンロードについて
本件に関する公式の注意喚起資料は、学校・先生方が保護者や生徒へ配布できる形式で無償提供しております。以下のURLよりダウンロード可能です。ご利用の状況に合わせて編集してご活用ください。
https://www.yumephoto.com/form/download/document/
【会社概要】
株式会社夢ふぉと
◆お問い合わせ先
TEL：0120-927-928（平日9:00～18:00）
FAX：0120-967-920
E-mail：info@yumephoto.com
担当者メール：k.oda@yumephoto.com (担当：小田)
※本リリースに関する詳細や取材のお申し込みは、上記お問い合わせ先までご連絡ください。
◆HP
大正の人公式サイト（https://taisho.yumephoto.com）
コーポレートサイト（https://www.yumephoto.co.jp/）
卒業アルバムブランドサイト（https://www.yumephoto.com/）
卒園アルバム.com（https://www.sotsuenalbum.com/）
◆所在地：大阪府大阪市中央区東心斎橋1-2-17-7F
◆設立 ：1998年5月
◆資本金：1,000万円
◆代表取締役： 林さゆり
◆事業内容
卒業・卒園アルバム制作 累計100万冊突破。創業以来「思い出をカタチにして残すこと」に特化し、アルバム事業を中心に「思い出の価値」を伝え残すサービス・ソフト開発を展開。