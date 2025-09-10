水素燃料電池式フォークリフトトラックの世界市場2025年、グローバル市場規模（PEMFC型フォークリフト、DMFC型フォークリフト）・分析レポートを発表
2025年9月10日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「水素燃料電池式フォークリフトトラックの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、水素燃料電池式フォークリフトトラックのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートによると、世界の水素燃料電池式フォークリフトトラック市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年にはXXX百万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）はXXX%と見込まれています。水素燃料電池式フォークリフトトラックは、従来のバッテリー式や内燃機関式フォークリフトと比較して、短時間での水素充填、長時間稼働、排出ガスゼロといった利点を持ち、物流・製造・食品業界を中心に導入が拡大しています。
________________________________________
市場背景
中国自動車工業協会のデータによれば、2022年12月の中国における水素燃料電池車の生産台数は653台、販売台数は607台でした。年間では生産3,626台、販売3,367台で、前年比105.4%と112.8%の大幅な増加を記録しました。また、燃料電池研究センターの調査によると、2022年末時点で世界の燃料電池車の累計台数は67,000台に達し、前年比36.6%の成長を示しました。そのうち中国市場は12,682台と大きなシェアを占めており、同国が水素関連市場の成長をけん引していることが分かります。こうした動きは、燃料電池フォークリフト市場の拡大を強く後押ししています。
________________________________________
主要企業分析
市場には、Toyota、STILL GmbH、Hyster-Yale Materials Handling、Linde Material Handlingといった主要企業が参入しています。これらの企業は燃料電池技術の研究開発に積極的であり、物流や製造業界に特化した高性能フォークリフトの製品化を進めています。大手企業は、燃料電池システムの信頼性向上や低コスト化を目指すとともに、インフラ整備を含む包括的ソリューションの提供を通じて市場競争力を強化しています。
________________________________________
競争環境
市場は「PEMFC（固体高分子型燃料電池）フォークリフト」と「DMFC（直接メタノール型燃料電池）フォークリフト」に大別されます。PEMFCは高出力と安定稼働に優れており、主に物流や製造の大規模施設で導入が進んでいます。一方、DMFCは実用化が限定的ながら、一部用途で研究・試験的に利用されています。各社は性能差別化や導入コスト低減を進めるほか、アフターサービスや安全性強化を通じて顧客基盤の拡大を図っています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州では、政府による補助金や規制強化を背景に市場が拡大しています。特に北米では倉庫や物流業界での導入が増加し、欧州では環境規制や企業の脱炭素化戦略が成長を支えています。アジア太平洋地域、特に中国は、旺盛な国内需要、政府の支援策、強力な製造基盤を背景に市場をリードしています。日本や韓国も燃料電池技術における強みを活かし、次世代物流システムの構築を進めています。南米や中東・アフリカはまだ初期段階にありますが、インフラ投資や物流需要の増加により今後の成長が期待されています。
