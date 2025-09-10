大人気マイメロディ＆クロミ＆シナモロールデザインのキラキラかがやく☆ほうせきペン＆シールがセットに！　スペシャル付録つきの『らぶキャラvol.55』発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月10日（水）に『らぶキャラvol.55』を発売いたしました。

『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌です。

今回も大人気サンリオキャラクターズが盛りだくさんのキラキラ付録＆ワクワク企画で、心ときめく一冊に仕上がりました。

★別冊付録は「キラキラかがやく☆ほうせきペンセット」

注目の別冊付録は、マイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわイラストを使用した、本誌限定のほうせきペンとシールのセット。キラキラかがやくデザインが目をひきます！

【ポイント１.】キャップに大きなジュエルつき！

ペンのキャップにはキラキラの大きなジュエルつき。魔法のスティックのようなデザインになっているため、遊び方の幅が広がります。

カラーは、マイメロディ＆クロミデザインのピンクペンと、シナモロールデザインの水色ペンの二種類！ サンリオキャラクターと一緒に、楽しくおえかきや文字を書く練習をしていただけます。

【ポイント２.】大きなホログラムシール！

ペンとおそろいイラストがかわいい、キラキラとした大きなホログラムシール。ペンをさらにキラキラにデコレーションするのはもちろん、とじ込み付録の工作に貼ったり、お友達への手紙に貼ったりと、お好みで使い方は無限大！ スイーツモチーフのゆめかわデザインがお子さまの心をつかみます。

★別冊付録を活かして遊べる付録や企画も！

とじ込み付録の工作は、簡単に作れる立体的なゆびわとブレスレット。

大人もおどろく工夫で本格的に仕上がります。キラキラシールでデコるともっとステキに！

折り紙のように楽しめるハローキティ＆マイメロディのキャラレターはとにかくかわいい！ 付録のペンで手紙を書いて、キャラクターのかたちに折ることができます。お友達に渡したくなること間違いなしです。

どちらも、切る貼る折るなどの作業で、楽しみながら手先を鍛えることができます。

★ほかにも楽しい企画が盛りだくさん

・キラキラ☆ほうせきペンセットであそぼう！

・サンリオキャラクターズ あきのゆめかわ(ハート)まちがいさがし

・サンリオキャラクターズとおいしく学ぼう！ キティのアップルパイ

・ハローキティといっしょに チェックでアイドルきせかえ

・プリンといっしょに ぬりえでメイクアップ

・かず・すうじにしたしもう♪ わくわくちえあそび

・ひみつがいっぱい！ ハロウィンのかざりでさがしもの

・ワクワクとときめきがいっぱい★ サンリオピューロランドにあそびにいこう

……ほか

『らぶキャラvol.55』は、全国の書店やネット書店で、絶賛発売中！

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662870

［商品概要］

『らぶキャラvol.55』

価格：1,320円（税込）

発売日：2025年9月10日

判型：AB判／38ページ

電子版：なし

雑誌JANコード：4910021101050

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105(https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1262585369(https://7net.omni7.jp/detail/1262585369)

