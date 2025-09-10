大人気マイメロディ＆クロミ＆シナモロールデザインのキラキラかがやく☆ほうせきペン＆シールがセットに！　スペシャル付録つきの『らぶキャラvol.55』発売！

株式会社　学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月10日（水）に『らぶキャラvol.55』を発売いたしました。




『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌です。



今回も大人気サンリオキャラクターズが盛りだくさんのキラキラ付録＆ワクワク企画で、心ときめく一冊に仕上がりました。


★別冊付録は「キラキラかがやく☆ほうせきペンセット」



注目の別冊付録は、マイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわイラストを使用した、本誌限定のほうせきペンとシールのセット。キラキラかがやくデザインが目をひきます！


【ポイント１.】キャップに大きなジュエルつき！

ペンのキャップにはキラキラの大きなジュエルつき。魔法のスティックのようなデザインになっているため、遊び方の幅が広がります。


カラーは、マイメロディ＆クロミデザインのピンクペンと、シナモロールデザインの水色ペンの二種類！　サンリオキャラクターと一緒に、楽しくおえかきや文字を書く練習をしていただけます。


【ポイント２.】大きなホログラムシール！

ペンとおそろいイラストがかわいい、キラキラとした大きなホログラムシール。ペンをさらにキラキラにデコレーションするのはもちろん、とじ込み付録の工作に貼ったり、お友達への手紙に貼ったりと、お好みで使い方は無限大！　スイーツモチーフのゆめかわデザインがお子さまの心をつかみます。


★別冊付録を活かして遊べる付録や企画も！



とじ込み付録の工作は、簡単に作れる立体的なゆびわとブレスレット。


大人もおどろく工夫で本格的に仕上がります。キラキラシールでデコるともっとステキに！


折り紙のように楽しめるハローキティ＆マイメロディのキャラレターはとにかくかわいい！　付録のペンで手紙を書いて、キャラクターのかたちに折ることができます。お友達に渡したくなること間違いなしです。


どちらも、切る貼る折るなどの作業で、楽しみながら手先を鍛えることができます。


★ほかにも楽しい企画が盛りだくさん

・キラキラ☆ほうせきペンセットであそぼう！


・サンリオキャラクターズ　あきのゆめかわ(ハート)まちがいさがし


・サンリオキャラクターズとおいしく学ぼう！　キティのアップルパイ


・ハローキティといっしょに　チェックでアイドルきせかえ


・プリンといっしょに ぬりえでメイクアップ


・かず・すうじにしたしもう♪　わくわくちえあそび


・ひみつがいっぱい！　ハロウィンのかざりでさがしもの


・ワクワクとときめきがいっぱい★　サンリオピューロランドにあそびにいこう


……ほか




『らぶキャラvol.55』は、全国の書店やネット書店で、絶賛発売中！



(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662870




［商品概要］







『らぶキャラvol.55』


価格：1,320円（税込）


発売日：2025年9月10日


判型：AB判／38ページ


電子版：なし


雑誌JANコード：4910021101050　　


発行所：株式会社 Gakken


学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105(https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105)



【本書のご購入はコチラ】


・Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/)


・楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/)


・セブンネット　https://7net.omni7.jp/detail/1262585369(https://7net.omni7.jp/detail/1262585369)


■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
　　　　　　園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開




■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
　　　　　東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
　　　　　　教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
　　　　　　　　　　　学習教材などの出版・コンテンツ事業、
　　　　　　　　　　　教科書・保育用品などの園・学校事業など
　　　　　　医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
　　　　　　　　　　　　　認知症グループホーム事業、
　　　　　　　　　　　　　保育園・学童などの子育て支援事業など
　　　　　　グローバル：150か国以上で活動・事業展開