大人気マイメロディ＆クロミ＆シナモロールデザインのキラキラかがやく☆ほうせきペン＆シールがセットに！ スペシャル付録つきの『らぶキャラvol.55』発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年9月10日（水）に『らぶキャラvol.55』を発売いたしました。
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターといっしょに遊んで学べる雑誌です。
今回も大人気サンリオキャラクターズが盛りだくさんのキラキラ付録＆ワクワク企画で、心ときめく一冊に仕上がりました。
★別冊付録は「キラキラかがやく☆ほうせきペンセット」
注目の別冊付録は、マイメロディ＆クロミ＆シナモロールのゆめかわイラストを使用した、本誌限定のほうせきペンとシールのセット。キラキラかがやくデザインが目をひきます！
【ポイント１.】キャップに大きなジュエルつき！
ペンのキャップにはキラキラの大きなジュエルつき。魔法のスティックのようなデザインになっているため、遊び方の幅が広がります。
カラーは、マイメロディ＆クロミデザインのピンクペンと、シナモロールデザインの水色ペンの二種類！ サンリオキャラクターと一緒に、楽しくおえかきや文字を書く練習をしていただけます。
【ポイント２.】大きなホログラムシール！
ペンとおそろいイラストがかわいい、キラキラとした大きなホログラムシール。ペンをさらにキラキラにデコレーションするのはもちろん、とじ込み付録の工作に貼ったり、お友達への手紙に貼ったりと、お好みで使い方は無限大！ スイーツモチーフのゆめかわデザインがお子さまの心をつかみます。
★別冊付録を活かして遊べる付録や企画も！
とじ込み付録の工作は、簡単に作れる立体的なゆびわとブレスレット。
大人もおどろく工夫で本格的に仕上がります。キラキラシールでデコるともっとステキに！
折り紙のように楽しめるハローキティ＆マイメロディのキャラレターはとにかくかわいい！ 付録のペンで手紙を書いて、キャラクターのかたちに折ることができます。お友達に渡したくなること間違いなしです。
どちらも、切る貼る折るなどの作業で、楽しみながら手先を鍛えることができます。
★ほかにも楽しい企画が盛りだくさん
・キラキラ☆ほうせきペンセットであそぼう！
・サンリオキャラクターズ あきのゆめかわ(ハート)まちがいさがし
・サンリオキャラクターズとおいしく学ぼう！ キティのアップルパイ
・ハローキティといっしょに チェックでアイドルきせかえ
・プリンといっしょに ぬりえでメイクアップ
・かず・すうじにしたしもう♪ わくわくちえあそび
・ひみつがいっぱい！ ハロウィンのかざりでさがしもの
・ワクワクとときめきがいっぱい★ サンリオピューロランドにあそびにいこう
……ほか
『らぶキャラvol.55』は、全国の書店やネット書店で、絶賛発売中！
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L662870
［商品概要］
『らぶキャラvol.55』
価格：1,320円（税込）
発売日：2025年9月10日
判型：AB判／38ページ
電子版：なし
雑誌JANコード：4910021101050
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105(https://hon.gakken.jp/magazine/3702110105)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FP5V9NLX/)
・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18364469/)
・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1262585369(https://7net.omni7.jp/detail/1262585369)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開