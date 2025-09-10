【FEMMUE】時を重ねた肌へ、カメリアの品格を。FEMMUE最高峰の進化系エイジングケア。

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、最高峰のエイジングケアライン「アイディアルカメリアライン」より「アイディアル ディヴァインオイル」と「アイディアル シグネチャークリーム」が新発売いたします。

寒空の下で気高く咲く、カメリアのようにしなやかでゆるぎない美しさを。

冬の澄んだ空気のもと、凛と咲くカメリア。

多くの花が姿を消していく季節でも、静かに、そっと力強く咲き続けるその姿は、まさに、FEMMUEが目指す「しなやかでゆるぎない美しさ」の象徴と言えます。

「アイディアルカメリアライン」は、そんなカメリアからインスピレーションを受けて外からの刺激にも心のゆらぎにも負けず、内側から輝きを放つ本来のすこやかさを目指して誕生しました。

済州島の恵まれた自然で育った在来種をはじめ、選び抜かれたカメリアの種子や花からていねいに抽出された、エネエルギー溢れる成分を贅沢に配合。

繊細でありながら芯があり、おだやかに凛と佇む。

そんな生き方に寄り添うように、肌に触れるたび、内なる美しさをそっと引き出します。

美しさに理想があるとすれば、それは、カメリアのように、静かに気高く、いつまでも自分らしく咲き続ける姿。

FEMMUEファウンダーのKelly S .Chungが肌トラブルに悩まされた日々に、唯一そっと寄り添ってくれたのがカメリアだったという、個人的な体験から生まれた確信とともに、歳月を重ねた肌に「アイディアルカメリアライン」をお届けします。

カメリアの力強いエネルギーで肌を整えるFEMMUE最高峰の進化系エイジングケア*1

ミネラル豊富な火山土壌、澄んだ水、湿潤な気候。

理想的な自然環境に恵まれた済州島で育まれ、力強いエネルギーを持つカメリアオイル*2をはじめ、カメリアの花と種子から抽出した成分を中心に植物由来の美容成分を贅沢に配合した「アイディアルカメリアライン」。

優美な香りとリッチなテクスチャーで、肌にしなやかなうるおいと透明感*3あふれる輝きをもたらします。

年齢とともにあらわれるさまざまな肌悩みに寄り添いながら、日々のスキンケア時間を。上質なひとときへ。

FEMMUEがブランド設立当初から大切にしてきたカメリアへの想いを凝縮し、大人の肌のために進化を遂げた、最高峰のエイジングケア*1ラインです。

「カメリアの生命力」が、エイジングの多角的な悩みにアプローチ- 乾燥・ごわつき- くすみ- キメの乱れ- ハリ不足- ゆらぎ

カメリアの花や種子から得られる美容成分を贅沢に配合し、年齢を重ねることで気になりやすい肌悩みに多角的にアプローチ。乾燥悩みやハリ不足、くすみ、ゆらぎ、キメの乱れなどをケアして、美しく、うるおいが溢れ出すような肌コンディションを目指します。植物由来のやさしさと、頼もしさ。その両方を兼ね備えたカメリアの生命力によって、肌本来の美しさへ。

〈3つのカメリア成分〉

- ツバキ花エキスカメリアジャポニカ（ツバキ）の花びらから抽出した希少なエキス。大気汚染物質から肌を保護します。- 済州島産カメリアオイル*2自然豊かな済州島産カメリアの種子から抽出したオイル。オレイン酸が豊富でビタミンEやポリフェノールも含みます。- カメリア種子エキス*4カメリアの種子から抽出したエキス。肌の水分・油分バランスを整え、豊かなうるおいを感じる肌に導きます。ボトルカラーにはカメリアの花のような深い紅色を採用

カメリアの花の凛とした姿と、深く情熱的な赤色に着想を得て、ボトルカラーには、気高さと芯のある美しさをたたえた深紅色を採用しました。派手さではなく、奥行きのある輝きを宿すこの色は、まるで歳月を重ねた肌が放つ、内側からにじむような美しさの象徴。視線を引きつけながらも、どこか静けさをまとったたたずまいで、手に取るたびに、内面の強さと優雅さをそっと呼び覚まします。

・製品名：アイディアル ディヴァインオイル［オイル美容液］

容量：30mL

価格：6,600円（税込）

済州島産カメリアオイル*2が肌の土台を整える。

一滴で、軽くすばやく、明るいツヤをたたえるフェイシャルオイル

自然豊かな済州島で育てられたカメリアの種子から抽出したオイル（約58％）*2を中心に、しっとりリッチなオリーブオイル*5や人の皮脂に近い組織でさらっとした質感のマカデミア種子油など、植物由来の美容オイルを厳選してブレンド。べたつかない仕上がりで肌に溶け込むようにすばやくなじみ、乾燥によるごわつきやハリ不足をやさしくケアします。軽やかなテクスチャーながら、うるおいをしっかり抱え込み、しなやかなツヤ肌へ。植物の恵みを凝縮したような一滴が、年齢を重ねた肌にやさしく寄り添い、肌本来の美しさを引き出します。花々の華やかさと木々の落ち着きが重なった、ウッディフローラルの優美な香り。

○KEY INGREDIENTS：エイジングケア*1、保湿、ツヤ、ハリ

○効果：済州島産カメリアオイル*2、ツバキ種子エキス、ツバキ花エキス

○香り：ジャスミン*6、ゼラニウム*7、サンダルウッド*8、シダーウッド*9（＊合成香料不使用）

POINT1. 日常のストレスや外的刺激、乾燥から肌を守る

過酷な環境でも力強く咲く、カメリアの種子から得られるオイルには、肌になじみやすいオレイン酸が豊富。ストレスや外的刺激を受けやすい現代の肌にやさしく寄り添い、水分の蒸発を防ぎながらうるおいを保ちます。

POINT2. 肌にすばやくなじみ、べたつかないテクスチャー

カメリアオイル*2をはじめオリーブオイル*5やマカデミア種子油、アルガンオイル*10など植物由来のさまざまなオイルをブレンドしながら、軽いテクスチャーを実現。肌にすばやくなじんで、べたつき知らず。ソフトでツヤ感のある仕上がりを叶えます。

POINT3. 瞬間的に幸福感をもたらす優雅な香り

肌にのせた瞬間にジャスミン*6、ゼラニウム*7の華やかさと、サンダルウッド*8やシダーウッド*9の落ち着いた香りが重なって、優雅で贅沢なムードを演出。心の奥まで深呼吸できるような、花のやさしさと木々の静けさが感じられる香りです。

［使用方法］

スキンケアの仕上げとして肌に2～3滴をなじませてください。

・製品名：アイディアル シグネチャークリーム

容量：45g

価格：9,900円（税込）

カメリアの恵みを余すことなく配合。

優雅な香りとともに、美しいハリ肌に導く最高峰エイジングケア*1クリーム

豊富なカメリア成分を角質層のすみずみまで行きわたらせて、しっとりと整った美しい肌印象へ。4年間の研究を経てFEMMUEが独自開発に成功したカメリア由来のCAMELLIA EX*11保護膜の機能をサポートしつつ、肌にハリ、うるおい、ツヤを与えます。さらにカメリアフラワーウォーター*12、カメリアオイル*2、カメリア種子エキス*4、エクトイン、アデノシンが濃密保湿して、年齢を重ねると気になりやすいキメの乱れや乾燥によるくすみをケア。リポソーム技術を採用することで、角質層のすみずみまで成分を届けます。やわらかく華やかに香り立ち、静かに満ちるウッディフローラルの香り。

○KEY INGREDIENTS：CAMELLIA EX*11、済州島産カメリアオイル*2、ツバキ種子エキス

○効果：エイジングケア*1、高保湿、ハリ、トーンアップ*3、肌バリア強化、鎮静、毛穴引き締め

○香り：ジャスミン*6、ゼラニウム*7、サンダルウッド*8、シダーウッド*9（＊合成香料不使用）

POINT1. 年齢を重ねた肌の状態に影響しやすい外的ダメージに着目

紫外線やブルーライト、大気汚染物質、気温の変化や花粉など、日常生活で避けることが難しい外的刺激は、年齢を重ねた肌のバリア機能に影響しがち。それらの刺激から肌を保護し、乾燥による肌のごわつきやキメの乱れなどにアプローチします。

POINT2. カメリアをはじめとする豊富な美容成分によって輝くようなハリ肌へ

カメリアの花や種子から抽出したエキスやオイルをはじめ、ウチワサボテンオイル*13やエクトイン、アデノシンなどの美容成分を豊富に配合。肌の水分・油分バランスやキメを整え、内側から輝きを放つような美しいハリ肌へ。

POINT3. 肌にやさしく溶けこむリッチテクスチャーと優雅で落ち着く香り

高保湿を叶えるリッチなテクスチャーが肌にやさしく溶け込み、しっとり。華やかで優雅なジャスミン*6やゼラニウム*7と、心を静かに包み込むようなサンダルウッド*8やシダーウッド*9の香りが重なり、お手入れの時間に余韻を与えます。

［使用方法］

スキンケアの最後に、付属のスパチュラでパール粒大を手に取り、顔全体になじませます。ネックやデコルテのケアにもおすすめです。

*1年齢に応じたうるおいを与えるケア *2ツバキ種子油 *3うるおいを与えて透明感をもたらす *4ツバキ種子エキス *5オリーブ果実油 *6マツリカ花エキス *7ニオイテンジクアオイ花油 *8ビャクダン油 *9アストラシーダ木油 *10アルガニアスピノサ核油

*11ツバキ花エキス、プロパンジオール、水 *12ツバキ花水 *13オプンチアフィクスインジカ茎エキス

［アイディアル ディヴァインオイル全成分］

ツバキ種子油、ヒマワリ種子油、（カプリル酸／カプリン酸）ヤシアルキル、オリーブ果実油、マカデミア種子油、チャ種子油、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、アルガニアスピノサ核油、カニナバラ果実油、ツバキ種子エキス、ツバキ花エキス、ビサボロール、トコフェロール、ニオイテンジクアオイ花油、アトラスシーダー木油、マツリカ花エキス、ビャクダン油

［アイディアル シグネチャークリーム］

ツバキ花水、水、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル、グリセリン、シア脂、セテアリルアルコール、ペンチレングリコール、パルミチン酸セチル、ツバキ種子油、水添レシチン、オリーブ油脂肪酸セテアリル、セラミドＮＰ、カルナウバロウ、キャンデリラロウ、オリーブ油脂肪酸ソルビタン、水添ヒマシ油、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、ウンデカン、水添ホスファチジルコリン、ビサボロール、トリデカン、キサンタンガム、ＢＧ、カプリリルグリコール、スクワラン、ヒアルロン酸Ｎａ、エクトイン、プロパンジオール、オリーブ果実油、アデノシン、トコフェロール、乳酸、アルガニアスピノサ核油、グアーガム、オクチルドデカノール、ベタイン、カンゾウ根エキス、ツボクサエキス、ツバキ花エキス、クルイベロミセスエキス、カニナバラ果実油、チャ葉エキス、イタドリ根エキス、オプンチアフィクスインジカ茎エキス、オウゴン根エキス、カミツレ花エキス、ツバキ種子エキス、ローズマリー葉エキス、ニオイテンジクアオイ花油、アトラスシーダー木油、マツリカ花エキス、ビャクダン油

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストア

Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各WEBストア

@cosme TOKYO、イセタン ビューティー アポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、Amazon、LINEギフト、ZOZOCOSME

※一部取扱のない店舗があります



【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://femmue.jp/

Instagram：@femmue_japan

Twitter：@FEMMUE_japan

LINE：https://lin.ee/dzYpyAb



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/