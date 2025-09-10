「ハローキティ」×「ユナイテッドアローズ」初のコラボレーションアイテム4種を発売、９月10日（水）予約開始

株式会社ユナイテッドアローズ

株式会社ユナイテッドアローズ（代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則、本社：東京都渋谷区）が展開する「ユナイテッドアローズ」は、株式会社サンリオのキャラクター「ハローキティ」との初のコラボレーションアイテムを、2025年10月4日（土）に発売します。本コラボレーションアイテムでは、チャーム、カーディガン、ショルダーバッグ、トートバッグの全4種を展開。発売に先駆けて、9月10日（水）よりチャーム、カーディガン、トートバッグの予約受付を開始します。また、発売を記念して、10月18日（土）にユナイテッドアローズ 横浜店にてハローキティのグリーティングイベントを開催します。

ハローキティは明るくて優しいキャラクターで、世界中の人々に愛され続けています。今回のコラボレーションでは、ハローキティのかわいらしさはそのままに、ユナイテッドアローズの洗練されたデザインで日常に取り入れやすいアイテムを揃えました。

■コラボレーションアイテムについて

・カーディガン 価格：28,930円

やわらかく肌触りの良いコットンとカシミヤの混紡素材にポリエステル糸をプレーティングしてハリを持たせた、通年使いやすい素材を使用。70年代をイメージしたデザインのハローキティや様々なモチーフを刺繍の表現で散りばめたカーディガンは大好きなアイコンを大人っぽく取り入れることにこだわり、末永く愛用いただける1枚を目指しました。袖リブにあしらった刺繍入りのスリットや、ハローキティのアイコンのひとつであるリボンを彫刻した貝ボタンなど、さりげないテクニックをポイントにしています。

・ショルダーバッグ 価格：14,900円

ハローキティのアイコンのひとつであるリボンをショルダーバッグにしました。お出かけに必要なアイテムが収まる容量は確保しつつ、リボンのかわいらしいフォルムを活かしたミニサイズのバッグに仕上げています。ショルダーチェーンは取り外しができるので、ポーチやバッグインバッグとしてもお使いいただけるアイテムです。ハローキティとユナイテッドアローズのコラボレーションのためにデザインした「Hello UA」吹き出しモチーフのチャームがついています。

＊このアイテムの予約販売はありません。

・トートバッグ 価格：11,000円

ハローキティ ×「Liberty Fabrics」の生地を使用したフラットトート。優雅な鳥たちのモチーフがレイアウトされた中にお花とストロベリーに囲まれたハローキティと双子の妹のミミィが隠れています。バッグ本体を折りたたんで内ポケットに仕舞うことのできるポケッタブル仕様です。今回のコラボレーションのためにデザインした「Hello UA」吹き出しモチーフのチャームがついています。

・チャーム 価格：3,300円

懐かしくかわいい70年代をイメージしたデザインのハローキティがユナイテッドアローズのショッパーからちょこんとお顔を覗かせている遊び心たっぷりのチャーム。バッグに付けてハローキティと一緒にお出かけが楽しめるアイテムです。ギフトにもおすすめです。

＊価格は全て税込みです。

＊商品のデザインや仕様、価格、取扱いの有無等は予告なく変更になる可能性があります。

■コラボアイテム発売・予約の方法について

・発売日・場所：2025年10月4日（土）、ユナイテッドアローズ 全店舗、「ユナイテッドアローズ オンライン」などの各ECサイトにて発売。

・予約開始日・受付方法：2025年9月10日（水）12時00分より、「ユナイテッドアローズ オンライン(https://store.united-arrows.co.jp/)」にて予約受付開始。

■ハローキティ グリーティングイベントについて

コラボレーションを記念して、ユナイテッドアローズ 横浜店にてハローキティと写真が撮れるグリーディングイベントを開催します。詳細はこちらのニュースにてご確認ください。

https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/ua/15678

■ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）について

「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案するセレクトショップ。日本と西洋の文化・伝統を融合するトラッドマインドで、世界中から選びぬいた品とオリジナルを、心地よい空間で、良質な接客・サービスを通してご提供します。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。