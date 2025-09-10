エリース豊島FC 選手オリジナルメタルフォトパネルが販売開始！
コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役 井澤 孝宏）は、オフィシャルパートナー契約を締結している株式会社エリースフットボールグループ（東京都豊島区、代表取締役CEO：中村健太郎、以下「エリース豊島FC」）所属選手のオリジナルメタルフォトパネルを特設サイトにて販売開始いたしました。
存在感のあるA4サイズから、持ち運びにも便利なA6サイズまで、ユーザーの使用シーンに合わせたサイズ展開となっております。
ピッチでの歓喜や熱狂の瞬間を、そのままインテリアとして飾れる特別なアイテムです。
※エリース豊島FC 公式オンラインストアでは販売いたしません。
▼P-MOMENT エリース豊島FC 特設サイト
https://p-moment.com/collections/aries-toshima
商品概要
商品名：メタルフォトパネル
商品仕様：素材 アルミニウム / 厚み 1mm / サイズ展開 下表参照
[表: https://prtimes.jp/data/corp/84324/table/88_1_3ee4fb3649c1788db177fba412146843.jpg?v=202509100157 ]
※商品ページに特別の断りがない場合、送料込みの価格となっております。※受注生産のため、ご注文からお届けまでに約3週間ほどお時間をいただきます。
P-MOMENT（ピーモーメント）について
P-MOMENTは、心が動く一瞬を大切にし、それを形に残すサービスです。
「pulse＝感動の鼓動」「pro＝勝負を決めるクオリティ」「peak＝最も輝く」で、かけがえのない瞬間「moment」を美しく切り取り、永遠に刻む。
メタルフォトパネルを通じて、あなたの大切な思い出や感情を、より深く、より鮮やかに残せるような商品をお届けします。
OEMのご案内
選手やイベントを彩る特別なアイテムを、自分たちでも作ってみませんか？
あなたのチームやイベント写真でも、メタルフォトパネルを1枚から制作できます。
▼OEMのご相談はこちらから
https://commerce-media.info/pages/oem
【会社概要】
社名 コマースメディア株式会社
代表者 代表取締役 井澤 孝宏
設立 2016年5月
本社所在地 東京都豊島区南大塚3丁目44-11
福岡支店 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11
HP https://commerce-media.info
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
コマースメディア株式会社 担当：広報部
メールアドレス：pr@commerce-media.info