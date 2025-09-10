「そのシャンプーお手伝いします」愛犬の身体を優しく楽にケア “アニサポ ケアサポートホルダー” 一般販売開始！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）のグループ企業である動物用サポーターメーカーの株式会社anifull(https://anifull.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：川田修司）は、愛犬のトリミングサポート製品「アニサポ ケアサポートホルダー」を新発売いたしました。本製品は、愛犬のトリミング時の姿勢を安定させ、作業をサポートするために開発した新発想のアイテムです。

ケアサポートホルダー誕生の背景

商品ページはこちら :https://anifull.jp/products/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%82%B5%E3%83%9D-%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC-2025%E5%B9%B49%E6%9C%88%E6%96%B0%E7%99%BA%E5%A3%B2?_pos=1&_sid=69b91309c&_ss=r

きっかけはプログルーマーさんの一言。anifull製品に使用している硬質メッシュ素材に注目したプログルーマーのミサコさん（グルーミングサロンHUG DOG代表）から、「既存のハンモックの課題を解決できるのでは？」とお声がけいただいたことがきっかけです。「ケアサポートホルダー」は、犬と人、双方にとって、より良いトリミング体験の実現を目指し、人の手を添えるように”支える”をコンセプトに試行錯誤を重ねて完成しました。ご自宅でも、サロン現場でもあなたと愛犬にとって心地よいトリミング時間を叶えます。

ケアサポートホルダーの3つの特徴

▲プログルーマーのミサコさん

１．コシのあるメッシュ素材で安定感があり、シャンプーも快適！

たわみにくい優れた安定性で毛が付きにくく、水が素早く流れお手入れが簡単です。

また、通気性も良好で快適です。

２．絡みにくい回転カラビナ付き＆分割構造で使い方自由自在！

回転カラビナで設置がスムーズ！アジャスターで長さ調節自由＆分割構造で装着が簡単です。

３．気管に優しい形状＆パッド内蔵で、愛犬の体を優しくサポート！

気管を避けるY字形状、愛犬の身体にフィット、パッド内蔵でやさしく保護します。

ケアサポートホルダーのここがすごい！

１. ワンタッチで調節が可能！調節のスムーズさがすごい

人間用アシストスーツにも採用しているアジャスターを使用。自由自在に調節が可能です。

２. その子に合わせて活躍！分割ができて便利

前脚・後脚のパーツに分かれるためその子に合わせた使い方が可能です。

使い方・利用シーン

わんちゃんを地面から浮かさずにお使いください。ベルトを片側ずつ緩めたり締めたりしながらブラッシングやカット、シャンプー、ドライヤーを行ってください。

シャンプー・ドライヤーにも！

水に濡れてもすぐに乾く素材を採用しているため、シャンプー時にも気にせずご使用いただけます。また、メッシュ素材のため、装着したままの状態でドライヤーの風を当てることができます。

製品仕様

製品名：アニサポ ケアサポートホルダー

価格：11,000円（税込）

サイズ：フリー

販売場所：anifull公式オンラインストア（https://anifull.jp）

※本製品は2個で1製品です。回転カラビナのみ1製品1個です。

※本製品は犬のグルーミング時の姿勢保持をサポートする目的の製品です。地面に足が届いている状態で使用してください。犬の牽引やリードとしての使用は絶対にしないでください。

会社概要

【株式会社anifull】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役社長 川田修司

設立：2021年11月

TEL：086-282-1297

Mail：info@anifull.jp

URL：https://anifull.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/anifull_pet （@anifull_pet）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売