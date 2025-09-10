ジブラルタ生命保険株式会社（代表取締役社長兼CEO：蕪木 広義、以下「ジブラルタ生命」）は、十文字学園女子大学（学長：安達 一寿）の学生向けに、金融教育に関する寄付講座を設置することになりましたので、お知らせします。

ジブラルタ生命は、老若男女、日本全国すべての方々が金融リテラシーを正しく理解し、安心してお金を使うことができるようになることで、ウェルネス（心身ともに健康）な人生を歩むことができる社会の実現を目指しています。学生時代から正しい金融リテラシーを学び、お金と社会の仕組みを理解して人生の歩み方を考えることは、将来の健全な経済生活を営むために欠かせない要素です。この寄付講座におきましても、学生が主体的に人生とお金について考え、自分で判断できる力を養うことで、将来にわたって豊かで自立した人生を送れるよう願っております。

【参考】 ジブラルタ生命、学生向け金融教育専用ホームページURL： https://www.gib-life.co.jp/st/fwce/

十文字学園女子大学とジブラルタ生命は、長年にわたり強い信頼関係を築いてまいりました。

この度、ジブラルタ生命が掲げる「金融教育」に対するビジョンと、次世代を担う大学生に向けた金融教育の必要性について十文字学園女子大学にご賛同いただき、産学連携として寄付講座を開講する運びとなりました。両者の信頼関係をもとに、本講座を通じて学生がお金に対して正しい知識を持ち、将来にわたってよりよい判断ができるための金融リテラシーの基礎を築くことを目指します。

【講座の実施概要】

ジブラルタ生命は、今後も金融教育の重要性を広く伝えるため、学生・教育関係者・保護者～社会人までより多くの皆さまに金融教育コンテンツを提供し、社会全体の金融リテラシー向上に貢献してまいります。