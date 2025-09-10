フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ ハロウィンキッズが大集合！FUSAKI Halloween開催





フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（所在地：沖縄県石垣市、総支配人：加藤康夫、以下当ホテル）内レストラン「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」では、2025年10月11日（土）より26日（日）まで、土日祝日の7日間限定で「FUSAKI Halloween 2025」を開催いたします。

■トリックオアトリート！石垣島の小さなお客様の仮装と笑顔があふれるレストラン

毎年ご好評いただいている本イベントは、多くのお子様連れのご家族やグループで賑わいます。思い思いのコスチュームに仮装したお子様たちが主役となり、レストランはさながら華やかなパーティー会場へと姿を変えます。

■特別なハロウィンメニュー

ブッフェボードには、世界各国のメニューが約80種類。シェフとパティシエが趣向をこらしたハロウィンならではのスペシャルメニューが並びます。『魔女の真っ赤なチキンの煮込み』や『悪魔の魂・デビルエッグ』、『フランケンシュタインの包帯ソーセージ』など、フォトジェニックで、遊び心あふれる料理をご用意しております。また、『かぼちゃのグラタン』など秋の味覚を存分にお楽しみいただける逸品も登場します。

デザートコーナーは、ハロウィンの世界観を表現したスイーツで埋め尽くされます。『墓場のマロンムース』や『ゾンビのポワールイムース』など、少しスリリングで可愛らしいデザートがブッフェを盛り上げます。さらに、『漆黒のロールケーキ』や『パンプキンフェイスタルト』など、秋の味覚の代表のひとつともいえるカボチャや栗を贅沢に使用した濃厚な味わいのスイーツが並びます。特に、カシスの甘酸っぱさとこっくりと香ばしい栗の香りのクリームの『戦慓のマロンケーキ』はパティシエお勧めの一品。味わいだけでなく好奇心そそるビジュアルも遊び心たっぷりにご堪能いただけます。

■ご来店特典

ハロウィン気分を一層盛り上げる特典として、仮装してご来店いただいた12歳以下のお子様には、ランチブッフェ料金の割引とささやかなお菓子のプレゼントをご用意しております。

シェフやパティシエが細部にまでこだわり、作り上げる“怖くてかわいい”お料理の数々。当ホテルが贈る、この秋だけの特別なハロウィン体験を、ご家族や大切な方とぜひお楽しみください。



■「GoTo Pass」ご利用でレストラン5%オフ

アイコニア・ホスピタリティのロイヤリティプログラム「GoTo Pass」にご入会いただくと、レストランの利用料金が５％オフになります。入会費・年会費は無料です。

＜FUSAKI Halloween 2025概要＞

提供レストラン：ISHIGAKI BOLD KITCHEN

提供期間：2025年10月11日（土）～10月26日（日）※土日祝日

営業時間：12:00～15:00（90分制）

料金：大人3,800円、7～12歳1,900円（仮装：1,540円）、4～6歳1,330円（仮装：990円）

3歳以下無料

特典：ハロウィン仮装でご来店の12歳以下のお子様は割引価格

Web：https://ishigaki-bold-kitchen.com/

詳細：https://www.fusaki.com/blog/archives/20794

＜メニュー一例＞

◎お料理

カプレーゼ、悪魔の魂・デビルエッグ、カルパッチョ、ハロウィンピンチョス、クロスティーニ、紅芋スープ、ポークグリル・マッシュポテト添え、魔女の真っ赤なチキンの煮込み、かぼちゃのグラタン、チーズピッツア、パスタ、フランケンシュタインの包帯ソーセージ、鶏もも肉ソテー、ロースト野菜、かぼちゃとキノコのクリームリゾット、キッチュローレーヌパイ、ハロウィンオムライス

◎デザート

漆黒のロールケーキ（竹炭とかぼちゃのロールケーキ）、ハロウィンホラーパイ（紅芋パイ）、墓場のマロンムース（和栗のマロンムース）、恐怖のゼリー（バタフライビーゼリー）、呪われた紅芋タルト（紅芋タルト）、モンスターシュークリーム（竹炭のシュークリーム）、ゾッとするベリーケーキ（ブルーベリーとイチジクのケーキ）、パンプキンフェイスタルト（カボチャのチーズタルト）、ゾンビのポワールイムース（洋ナシのムース）、戦慓のマロンケーキ（カシスマロンケーキ）

※メニューや食材は事前の予告なく変更になる場合がございます。

【レストランご予約・お問い合わせ】

TEL: 0980-88-7095（受付時間9:00～20:00）

Email: dining_fusaki-resort@iconia.co.jp

★現地スタッフ撮影フォト＆ビデオ随時配信中

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 公式インスタグラムアカウント @fusaki_ishigaki

https://www.instagram.com/fusaki_ishigaki/

■フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズについて

ホテルのシンボルロゴ「エイト・スターズ」は空・星・音・風・土・海・心・雨の象徴で、ゆったりと流れる島時間の中で、フサキビーチリゾートでしか味わえない特別な体験を表現しています。





・ホテル名称：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

・所在地：沖縄県石垣市新川1625番地

・アクセス：石垣空港から車で約35分、石垣港離島ターミナルより車で約15分

・代表者：総支配人 加藤康夫

・開業年月：1982年7月

・客室数：398室

・料飲施設：レストラン4軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイドBAR

・その他施設：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／バンケットホールほか

・敷地面積：約86,000m²

・延床面積：約28,000m²

・お問合せ：TEL：0980-88-7000 公式ウェブサイト：https://www.fusaki.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp