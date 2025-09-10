期間限定アーティストコラボレストラン「音食キッチン」｜第一弾 参加アーティスト27組が決定。
国内外から大阪に訪れる方々に府内滞在や府内周遊を楽しんでいただく「大阪来てな！キャンペーン」を展開している大阪来てなキャンペーン実行委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）では、2025年9月12日（金）から10月13日（月・祝）まで、大阪城公園・太陽の広場の特設会場(大阪グルメEXPO2025内)で開催する、食イベント、アーティストコラボレストラン「音食（おんしょく）キッチン」の、第一弾参加アーティスト27組が決定しましたので、お知らせします。
決定した参加アーティストは以下の通りです。
＜決定＞ ※五十音順
アイナ・ジ・エンド/asmi/穴見真吾(緑黄色社会)/安藤太一(kobore)/
伊地知潔(ASIAN KUNG-FU GENERATION)/浦山一悟(ACIDMAN)/
大野雄大(Da-iCE)/小川貴之(sumika)/柿沼広也(BIGMAMA)/THE BAWDIES/
Shun(TOTALFAT)/菅原卓郎(9mm Parabellum Bullet)/高橋優/
橘柊生(DISH//)/中島元良(w.o.d.)/長谷川大喜(マカロニえんぴつ)/
服部栞汰(SHE'S)/HARUNA(SCANDAL)/東出真緒(BIGMAMA)/
ヒジカタナオト(ドラマチックアラスカ)/ホリエアツシ(ストレイテナー)/
益田英知(Kroi)/Ms.OOJA/宮平直樹(かりゆし58)/
村松拓(Nothing's Carved In Stone)/胗沢進太郎(go!go!vanillas)/
山内総一郎 らの参加が第一弾として決定しています。
［参加アーティスト]
アイナ・ジ・エンド
asmi
大野雄大(Da-iCE)
小川貴之(sumika)
THE BAWDIES
高橋優
服部栞汰(SHE'S)
ホリエアツシ(ストレイテナー)
胗沢進太郎（go!go!vanillas）
山内総一郎
なお、追加参加アーティストや考案スペシャルメニュー内容、店内イベント内容については決定次第、順次イベント公式ホームページ(https://funky802.com/kitchen/)で公表して参ります。
■「音食キッチン」実施概要
「音食キッチン」はアーティストコラボレストラン。人気ミュージシャン考案のスペシャルメニューと、定番の大阪グルメが期間限定で食べられるイベントです。
イベントイメージ① イベントイメージ②
＊写真は全て前回開催時のものです。