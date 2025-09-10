国内外から大阪に訪れる方々に府内滞在や府内周遊を楽しんでいただく「大阪来てな！キャンペーン」を展開している大阪来てなキャンペーン実行委員会（大阪府・大阪市・公益財団法人大阪観光局）では、2025年9月12日（金）から10月13日（月・祝）まで、大阪城公園・太陽の広場の特設会場(大阪グルメEXPO2025内)で開催する、食イベント、アーティストコラボレストラン「音食（おんしょく）キッチン」の、第一弾参加アーティスト27組が決定しましたので、お知らせします。













決定した参加アーティストは以下の通りです。

＜決定＞ ※五十音順

［参加アーティスト]

アイナ・ジ・エンド

asmi

大野雄大(Da-iCE)

小川貴之(sumika)

THE BAWDIES

高橋優

服部栞汰(SHE'S)

ホリエアツシ(ストレイテナー)

胗沢進太郎（go!go!vanillas）

山内総一郎

なお、追加参加アーティストや考案スペシャルメニュー内容、店内イベント内容については決定次第、順次イベント公式ホームページ(https://funky802.com/kitchen/)で公表して参ります。

■「音食キッチン」実施概要

「音食キッチン」はアーティストコラボレストラン。人気ミュージシャン考案のスペシャルメニューと、定番の大阪グルメが期間限定で食べられるイベントです。





イベントイメージ① イベントイメージ②

＊写真は全て前回開催時のものです。