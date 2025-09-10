越境ECを展開する「楽一番」は、アメリカ発のラグジュアリーオーラルケアブランド「Nobaton.（ノバトン）」の日本初の公式総代理店として正規販売を開始。

株式会社楽一番

この度、株式会社楽一番（本社：東京都新宿区、https://rakuichiban.co.jp/ 代表取締役 楊 松）は、子会社である株式会社ワールド・ジョイ（本社：東京都江戸川区、代表取締役 陽 冠）を通じて、アメリカ発のラグジュアリーオーラルケアブランド 「Nobaton.（ノバトン）」と日本初の総代理店契約を締結し、卸売事業およびインターネット販売を開始いたしました。

■Nobaton. について

2017年、米国ハリウッドでセレブリティ専用の歯磨き粉として開発されたオーラルケアブランド。

天然由来の成分と科学的なアプローチを融合することで、従来の歯磨き粉にはない高い美容効果とプレミアム感を実現。

少量分ごとに分けられたアンプル式のパッケージは、衛生的であると同時に高級感のあるデザインとして評価されている。

2023年、世界各国で一般販売が開始されると、美容や健康志向の高まりを背景に、TikTok、RED、Tmallなどで販売数・検索数いずれもカテゴリー No.1となり、実店舗（高級デパート等）でも導入店舗は300店舗、売上は 32.25億円（2024年）を超えるなど国際的な注目を集めている。

■日本市場参入の背景

日本市場においても、ホワイトニングや口腔美容の自己投資やギフトへの需要が年々拡大しており、Nobaton.のコンセプトは、美容意識の高まりやナチュラル・機能性志向の高まる今、非常に親和性が高いといえます。

今回の公式代理店契約により、日本の消費者は正規ルートを通じて安心してNobaton.製品を手に取ることができるようになりました。

■今後の展開

全国の主要バラエティーショップおよび公式ECサイトを中心に販売を開始いたします。さらに、美容や健康への関心が高い幅広い世代に向けて、SNSやインフルエンサーを活用したプロモーションなども積極的に行い、日本市場に新しいオーラルケア文化を提案していく考えです。

■ワールド・ジョイ代表コメント

私たちは、Nobaton.の日本公式代理店として、今までのオーラルケアを超えた“美容と健康のラグジュアリー体験”をお届けできることを大変光栄に思います。これから日本のお客様にも、世界基準のハイエンドなオーラルケアをお楽しみいただきたいと考えています。

株式会社ワールド・ジョイ 代表取締役 陽 冠

■今回のクリエイティブ分野はK-Carvelife株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役 黄鑫）が担当いたします。

Nobaton.

公式ショップ

https://nobaton.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/nobatonjapan/

■株式会社楽一番について

創業以来、国際転送・代理購入サービスの第一人者として、10年以上にわたり世界各国に日本の商品を届けている。

日本のECサイトの商品を海外ユーザーに代わって購入し、各国のお客様のもとへお届けするサービスについては会員数150万人に到達。

TMALL・JD・得物・抖音などの出店サポートから物流支援、またインバウンド需要を獲得する越境広告ネットワークサービスの取り扱いなど、多岐にわたる越境販売の事業を行っている。

■株式会社ワールドジョイについて

ワールドジョイでは日本の良いものを海外へ、海外の良いものを日本へと双方のグローバルブリッジとなるトータルサービスを提供している。

会社名：株式会社ワールド・ジョイ

代表取締役：陽 冠

所在地：東京都江戸川区南篠崎町2-51-8

https://worldjoy.inc(https://worldjoy.inc/)

■本件に関するお問い合わせ■

担当者：青山

連絡先： E-mail：nobatonbrand@worldjoy.co.jp