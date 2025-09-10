Macで写真ライブラリを外付けHDDに移動できない時の対処法
Macの内蔵ストレージの容量不足を解決するため、写真ライブラリを外付けHDDに移動したいけれど、うまくいかない。移動できない場合の対処法をステップバイステップで解説します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」最新バージョンは9月10日（水）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Macの新しいバージョンでは、Macで外付けHDDから削除した写真などのデータを復元するスピードを向上させました。
■ Tenorshare 4DDiG Macを無料体験：https://x.gd/uXLrF
写真ライブラリを外付けHDDに移動できない原因
1. 権限エラーで移動できない
写真ライブラリファイルに適切なアクセス権限が設定されていない場合に発生します。
2. 外付けHDDのフォーマットが非対応
外付けHDDがFAT32やexFATでフォーマットされている場合、写真ライブラリの移動に問題が生じることがあります。
3. 容量不足
移動先の外付けHDDに十分な空き容量がない場合です。
4. iCloudフォトライブラリの同期中
iCloudとの同期処理中は移動できない場合があります。
ステップ1：外付けHDDのアクセス権を確認する
Macで写真ライブラリを外付けHDDに移動するには、読み書きのアクセス権が必要です。
アクセス権が「読み出しのみ」になっていると、ファイルの書き込みや移動ができません。
確認方法：
1．Finderで外付けHDDを選択し、「情報を見る」をクリックします。
2．ウィンドウ下部の「共有とアクセス権」セクションを確認します。
3．ユーザー名が「読み/書き」になっているか確認します。
4．なっていない場合は、鍵のアイコンをクリックしてパスワードを入力し、アクセス権を変更します。
ステップ2：外付けHDDのフォーマットを確認する
Macの「写真」アプリは、APFSまたは「Mac OS拡張（ジャーナリング）」でフォーマットされたドライブで最もよく機能します。
他のフォーマット（NTFSなど）の場合、Macは読み取りはできても書き込みはできないことがあります。
これが原因で、写真ライブラリを移動できない場合があります。
確認方法：
1．外付けHDDをMacに接続します。
2．Finderで外付けHDDを選択し、「ファイル」メニューから「情報を見る」をクリックします。
3．表示されるウィンドウの「一般」セクションにある「フォーマット」を確認します。
もしフォーマットがAPFSやMac OS拡張でない場合は、ドライブを消去して再フォーマットする必要があります。
ただし、再フォーマットするとHDD内のすべてのデータが消去されるため、必ず事前に必要なデータのバックアップを取ってください。
ステップ3：iCloud同期を停止する
1．システム設定 → Apple ID → iCloud → 写真
2．「このMacを同期」のチェックを外す（一時的に）
Macで外付けHDDから消えた写真を復元する方法
Macから写真を外付けHDDに移行するプロセス中に、Macの内蔵HDDと外付けHDD両者からデータが失われるケースが多くあることに注意してください。
写真などのデータが失われた場合でも、Macデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」を使うことで、削除された写真やフォーマットされた外付けHDDから写真を復元できる可能性がありますので、ご安心ください。
Tenorshare 4DDiG Macは、誤って削除してしまった写真や、HDDのフォーマットなどで失われた写真を復元できる便利なデータ復元ソフトです。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」最新バージョンは9月10日（水）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Macの新しいバージョンでは、Macで外付けHDDから削除した写真などのデータを復元するスピードを向上させました。
■ Tenorshare 4DDiG Macを無料体験：https://x.gd/uXLrF
写真ライブラリを外付けHDDに移動できない原因
1. 権限エラーで移動できない
写真ライブラリファイルに適切なアクセス権限が設定されていない場合に発生します。
2. 外付けHDDのフォーマットが非対応
外付けHDDがFAT32やexFATでフォーマットされている場合、写真ライブラリの移動に問題が生じることがあります。
3. 容量不足
移動先の外付けHDDに十分な空き容量がない場合です。
4. iCloudフォトライブラリの同期中
iCloudとの同期処理中は移動できない場合があります。
ステップ1：外付けHDDのアクセス権を確認する
Macで写真ライブラリを外付けHDDに移動するには、読み書きのアクセス権が必要です。
アクセス権が「読み出しのみ」になっていると、ファイルの書き込みや移動ができません。
確認方法：
1．Finderで外付けHDDを選択し、「情報を見る」をクリックします。
2．ウィンドウ下部の「共有とアクセス権」セクションを確認します。
3．ユーザー名が「読み/書き」になっているか確認します。
4．なっていない場合は、鍵のアイコンをクリックしてパスワードを入力し、アクセス権を変更します。
ステップ2：外付けHDDのフォーマットを確認する
Macの「写真」アプリは、APFSまたは「Mac OS拡張（ジャーナリング）」でフォーマットされたドライブで最もよく機能します。
他のフォーマット（NTFSなど）の場合、Macは読み取りはできても書き込みはできないことがあります。
これが原因で、写真ライブラリを移動できない場合があります。
確認方法：
1．外付けHDDをMacに接続します。
2．Finderで外付けHDDを選択し、「ファイル」メニューから「情報を見る」をクリックします。
3．表示されるウィンドウの「一般」セクションにある「フォーマット」を確認します。
もしフォーマットがAPFSやMac OS拡張でない場合は、ドライブを消去して再フォーマットする必要があります。
ただし、再フォーマットするとHDD内のすべてのデータが消去されるため、必ず事前に必要なデータのバックアップを取ってください。
ステップ3：iCloud同期を停止する
1．システム設定 → Apple ID → iCloud → 写真
2．「このMacを同期」のチェックを外す（一時的に）
Macで外付けHDDから消えた写真を復元する方法
Macから写真を外付けHDDに移行するプロセス中に、Macの内蔵HDDと外付けHDD両者からデータが失われるケースが多くあることに注意してください。
写真などのデータが失われた場合でも、Macデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Mac」を使うことで、削除された写真やフォーマットされた外付けHDDから写真を復元できる可能性がありますので、ご安心ください。
Tenorshare 4DDiG Macは、誤って削除してしまった写真や、HDDのフォーマットなどで失われた写真を復元できる便利なデータ復元ソフトです。