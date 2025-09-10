ぐりんぱで富士山の大自然を空から感じる爽快体験！FUJI SKY ATTACK（フジスカイアタック）9月20日(土)オープン

富士急行株式会社イメージ

富士急グループの株式会社ピカが運営する、富士山二合目のテーマパーク「ぐりんぱ」では、ジップライン型アトラクション「FUJI SKY ATTACK（フジスカイアタック）」を2025年9月20日（土）にオープンいたします。

「FUJI SKY ATTACK」は、園内の高台から「ぐりんぱ」の上空を一気に約200m、往復約400mにわたって滑空するジップライン型アトラクションで、「富士山に最も近いジップライン」（当社調べ）として、「富士山へ向かってダイブし、アタックしているかのような」爽快感とスリルを体験いただけます。

約30秒間の空中体験では、富士山二合目の大自然を360度の絶景で見渡せ、さらに秋は紅葉、冬は雪化粧、春は新緑と四季折々の美しい富士山麓を一望できるため、一年を通じて異なる表情の自然美も満喫いただけることが本アトラクションの大きな魅力です。

本年、ぐりんぱではマウンテンバイクコースやバギーなど、多彩なアクティビティやアトラクションが続々とオープンしました。これらに加え、大自然を満喫し冒険心を刺激する新アトラクション「FUJI SKY ATTACK」が登場し、さらに富士山の魅力を存分にお楽しみいただけるようになります。今後もぐりんぱは、訪れるすべての皆さまに新たな感動体験を提供し続けてまいります。

【FUJI SKY ATTACK概要】

1.開 業 日：2025年９月20日(土)

2.総 工 費：約7,000万円

3.スペック：全長：約411m（往路：176m 復路：235m）

4.所要時間：約30秒（レクチャーやハーネス着用時間は含まず）

5.対象年齢：10歳以上65歳以下

※中学生以下は18才以上の保護者と一緒に参加

※18歳未満の方は、保護者（18歳以上）の同意があれば利用可能。

保護者は地上から見学し、未成年者のみでコースを体験いただけます。

※保護者の方1名につき、小人３名まで参加可能

6.利用制限：身長130cm以上、体重100kg以下

7.利用料金：大人1,800円～ 子供1,000円～

【フリーパスをお持ちの方】

大人1,300円～ 子供500円～

【ぐりんぱ営業データ】

■営業時間 平日 9:30～16:30、土日祝 9:00～17:00

※不定休（詳しくはホームページをご確認ください）

■料 金 ・入園料 おとな1,100円～1,500円/こども・シニア700 円～1,100円

・ワンデークーポン(入園料＋乗物乗り放題)

おとな 3,500円～3,900円

こども・シニア2,500円～2,900円

※料金はシーズンにより変動 ※中学生以上はおとな料金

※こども：3 歳～小学生／シニア：60 才以上で要証明

・ペット同伴入園 愛犬1頭 1,000円～1,400円

※ペット同伴入園の際は利用規約同意書の記入ならびリードの着用が必要

※狂犬病等予防接種未接種の場合入場できません。

■駐車料金

普通車 1,200円（1台/日）※平日無料

■交 通

車…東名高速・裾野ICから南外周道路経由で約20分

新東名高速 新富士ICから県道88号線経由で約30分

電車、路線バス…JR御殿場駅、富士、三島各駅から富士急行路線バス