スマホ・パソコンに挿せる、USB Type-C・A両対応のUSBメモリを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-CとUSB Aコネクタを両方搭載したデュアルコネクタUSBメモリ「UFD-5TC〇GWシリーズ」を発売しました。

PC、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器間でのデータ共有をスムーズに行えます。

USBメモリなどのUSB接続ストレージの使用をコントロールできるセキュリティソフト「LB USBロックPlus」に対応しており、使用を許可するストレージを制限したり、読み取り専用設定をしたりなど、外部機器からのアクセスをコントロールできます。

また、名入れに最適な無地ボディで、学校・企業・イベントのノベルティにもおすすめです。

【掲載ページ】

品名：USB Type-C・A両対応メモリ

品番：UFD-5TC16GW（16GB）/UFD-5TC32GW（32GB）/UFD-5TC64GW（64GB）

標準価格：オープン価格

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=UFD-5TC16GW

高速データ通信ができる

USB 5Gbpsの高速データ通信対応です。

※理論値です。実際の速度は環境により異なります。

ホコリや傷を防ぐキャップ付き

使わない時はキャップを装着することで、コネクタをホコリや傷から防ぎます。

コンパクトサイズ

持ち運びしやすいコンパクトサイズです。

セキュリティソフト対応

情報漏洩からデータを守る、各ソフトに対応しています。

※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。

名入れ可能

範囲内に、社名や学校名などが印字できます。

記念品などにも最適です。

-------------------------------------------------------------------------------

