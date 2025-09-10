スマホ・パソコンに挿せる、USB Type-C・A両対応のUSBメモリを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB Type-CとUSB Aコネクタを両方搭載したデュアルコネクタUSBメモリ「UFD-5TC〇GWシリーズ」を発売しました。
PC、スマートフォン、タブレットなど、様々な機器間でのデータ共有をスムーズに行えます。
USBメモリなどのUSB接続ストレージの使用をコントロールできるセキュリティソフト「LB USBロックPlus」に対応しており、使用を許可するストレージを制限したり、読み取り専用設定をしたりなど、外部機器からのアクセスをコントロールできます。
また、名入れに最適な無地ボディで、学校・企業・イベントのノベルティにもおすすめです。
【掲載ページ】
品名：USB Type-C・A両対応メモリ
品番：UFD-5TC16GW（16GB）/UFD-5TC32GW（32GB）/UFD-5TC64GW（64GB）
標準価格：オープン価格
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=UFD-5TC16GW
高速データ通信ができる
USB 5Gbpsの高速データ通信対応です。
※理論値です。実際の速度は環境により異なります。
ホコリや傷を防ぐキャップ付き
使わない時はキャップを装着することで、コネクタをホコリや傷から防ぎます。
コンパクトサイズ
持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
セキュリティソフト対応
情報漏洩からデータを守る、各ソフトに対応しています。
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。
名入れ可能
範囲内に、社名や学校名などが印字できます。
記念品などにも最適です。
-------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
USBメモリ
https://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/usbfladisk/index.html#cap
iPhone16・15シリーズでUSB Type-Cメモリを使う方法
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/iphone15_usb_type-c/index.html
iPadでUSBメモリ・カードリーダーを使用する方法【接続方法・データの移動】
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/ipados-usb-reader/index.html
■サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/UFD-5TC16GW
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
-------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5553-9e8fe7b5ae5a1657805ea871eba16d9c.pdf