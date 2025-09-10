ローカルNASの分散管理から脱却。株式会社松村組様へのクラウドストレージサービス「Box」・エンタープライズサーチ「Neuron」導入事例を公開

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下：パナソニックIS）は、株式会社松村組へのクラウドストレージサービス「Box」・エンタープライズサーチ「Neuron」導入事例を公開しました。

導入事例詳細：

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/211

プライム ライフ テクノロジーズ株式会社のグループ企業唯一の建設会社として、「まちづくり」に貢献する株式会社松村組。同社は各事業所、工事事務所が所有するプロジェクトデータを一元管理するため、保存先をローカルのNASからBoxへ移行しました。また、Box内のデータ検索を効率化するため、Neuron ESを導入。現場と本社をつなぐ「すぐ見つかる」仕組みを実現されました。

ここがポイント

- ローカルのNASを廃止し、Boxで全社一元管理を実現。「現場頼み」の情報共有をBoxで迅速化- Boxに蓄積された大量ファイルの検索課題に対応。Neuron ESで「探せる仕組み」を整備- 導入から定着まで、運用面を手厚くサポート。パナソニックISが設計・講習会まで伴走支援

データ管理＆検索における課題

- リアルタイム共有を阻むローカルNAS環境- 物理機器であるがゆえのNASのデータ消失リスク- Box標準機能ではファイル検索が困難

このように解決

- 各事業所のデータを一元管理。Boxで情報共有を加速- 物理障害の不安を払拭し、Boxでデータ保護- 全文検索を可能にするNeuron ESで検索精度向上

詳しくは当社HP内の導入事例をご覧ください！

https://service.is-c.jpn.panasonic.com/case/211



■パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。

パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。



【お問い合わせ先】

＜報道関係者様＞

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 カスタマーサクセス本部 営業統括部 セールスイノベーション部 マーケティングチーム 山田

E-mail：press-pisc@ml.jp.panasonic.com

＜お客様＞

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社 カスタマーサクセス本部 営業統括部

E-mail：sales-pisc@ml.jp.panasonic.com