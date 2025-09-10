ミルクとビターのいいとこどり！２つのチョコの味わいが一度に楽しめる「ピノ ダブルショコラ」9月22日(月)より全国にて期間限定発売
森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、「ピノ ダブルショコラ」を9月22日（月）より全国にて期間限定発売いたします。
「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランドです。1976年の発売以来たくさんのお客さまからご愛顧いただき、2025年10月には発売50年目に突入します。
このたび発売する「ピノ ダブルショコラ」は、クリーミーなミルクチョコアイスを、濃厚でカカオ風味豊かなビターチョコでコーティングした、2つのチョコの味わいが一度に楽しめるひとくちアイスです。ミルクチョコアイスにはエクアドル産カカオマスを使用し、クリーミーでありながらも本格的なチョコの味わいが感じられるように仕上げました。
ぜひ、「ピノ ダブルショコラ」をお召し上がりいただき、ミルクチョコとビターチョコ、ダブルの味わいによる本格的で奥深いチョコの美味しさをご堪能ください。
https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1322-3332e8aaa7bc7a623ed21849406875d4.pdf
１．商品特長
１.クリーミーなミルクチョコアイスを、濃厚でカカオ風味豊かなビターチョコでコーティングした、ひとくちアイスです。
２.ミルクチョコアイスにはエクアドル産カカオマスを使用し、クリーミーでありながらも本格的なチョコの味わいが感じられるように仕上げました。
３.ミルクチョコとビターチョコ、ダブルの味わいによる本格的で奥深いチョコの美味しさが楽しめます。
２．商品概要
１.商品名:ピノ ダブルショコラ
２.種類別／名称:アイスミルク
３.包装形態:外装フィルム、紙カルトン、樹脂トレー
４.内容量:60ml（10ml×6粒）
５.保存方法:要冷凍（-18℃以下）
６.エネルギー:32kcal/1粒（10ml）当たり
７.主要ターゲット:30～40代の方
８.主要売場:コンビニエンスストア、量販店、一般小売店
９.希望小売価格:180円（税別）
１０.発売日・地区:9月22日（月)より全国にて発売
１１.ＪＡＮコード:4902720 163828