【国内メーカー初※】 Thunderbolt(TM) 5対応ポータブルSSD「SSPU-TFCシリーズ」発表

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、国内メーカー初※となる、Thunderbolt(TM) 5対応 超高速ポータブルSSD「SSPU-TFCシリーズ」を本日2025年9月10日(水)に発表することをお知らせいたします。

※2025年9月3日時点、現行品による当社独自調べ。

■開発背景

、国内メーカー初※Thunderbolt(TM) 5対応 超高速ポータブルSSD「SSPU-TFCシリーズ」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/113_1_a94429ce5097929cf7ce1d5009daff32.jpg?v=202509100127 ]

日本市場ではまだまだ普及が進んでいない最新規格Thunderbolt(TM) 5。アイ・オー・データは、創業当初から40年以上にわたり、「データ保存」に関してお客様のニーズに寄り添いながら、安全・安心・高品質なストレージ商品を追求してまいりました。ハードディスク事業は今年で30周年。

長年培ってきたノウハウを活かし、迅速にかつ安心してご利用いただけるThunderbolt(TM) 5対応SSDを、国内メーカーとして初めて開発いたしました。

8Kや12Kといった超高解像度の大容量映像データを扱う映像クリエイターをはじめ、研究・開発分野で膨大なデータを取り扱うユーザーに向けて、日々のデータ転送・バックアップ作業の効率アップを提供いたします。

■商品概要

・特長１.-Thunderbolt(TM) 5接続＆高性能SSD採用でRead最大6000MB/s Write最大5000MB/sの超高速転送

最新規格「Thunderbolt(TM) 5」（最大80Gbps）に対応したSSDです。最大読み込み速度は約6000MB/sと、Thunderbolt(TM) 4／USB4(R)SSDの約1.5倍高速！大容量の8K/12K RAW動画や研究データ、シミュレーションデータといったファイルも、スムーズに転送・保存できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/113_2_a506c585e30e16bb6a444383dd767aeb.jpg?v=202509100127 ]

また、従来のUSB 10Gbps対応SSDと比べてファイル転送時間は約3倍に短縮しました。

動画約25分（503GB）のファイル転送時間

・特長２.-ケーブル一体型で、ACアダプター不要！

ケーブルと本体が一体型のため、ケーブルの取り違えや紛失の心配もありません！

さらに、バスパワー駆動に対応しているためACアダプターも不要です。PCと接続するだけで使える、シンプルでスマートな設計です。

ケーブル一体型で、ACアダプター不要！

・特長３.-放熱性に優れたアルミボディ＆温度検知ファン搭載

放熱性に優れたアルミボディと温度検知ファンを搭載し、高速動作時に発生する熱を効率よく外部へ放出できるよう設計されています。

また、筐体にはヒートシンクデザインを採用し、表面積を拡大することで熱伝導効率を向上。筐体全体と温度検知ファンの両方で放熱し、SSDの温度上昇を効果的に抑制します。

■商品画像・パッケージ

■仕様

放熱性に優れたアルミボディ＆温度検知ファン搭載SSPU-TFCシリーズ 商品画像SSPU-TFCシリーズ パッケージ[表3: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/113_3_146f308195cb0507aaa98ce58376d837.jpg?v=202509100127 ]

本商品の詳細な仕様や販売情報については、当社商品ページをご覧ください。

⇒https://www.iodata.jp/product/hdd/ssd/sspu-tfc/index.htm

※ 本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※ 本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



